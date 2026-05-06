Instituto Conceição Moura e CESAR abrem formação em robótica

O Instituto Conceição Moura e o CESAR iniciam um novo capítulo da formação tecnológica em Belo Jardim (PE) com a abertura das inscrições para uma jornada em robótica voltada a estudantes do Ensino Fundamental II, Ensino Médio, Técnico e Superior. A proposta une formação técnica e desenvolvimento socioemocional em trilhas modulares ao longo de 2026, com foco em protagonismo, inovação e impacto social. O programa prevê oito turmas em 2026, até 120 horas de formação e alcance estimado de cerca de 176 jovens, distribuídos em dois ciclos semestrais.

A iniciativa busca aproximar os jovens de uma oportunidade que interliga educação, tecnologia e futuro profissional, com linguagem acessível, demonstrações práticas e espaço para perguntas.

"A chegada do CESAR oferece aos nossos jovens uma formação de altíssimo nível, com metodologia, certificação e conexão com um dos maiores ecossistemas de inovação do país. Trata-se da consolidação de um caminho que já vem sendo construído pelo Instituto ao longo dos últimos anos, por meio do investimento consistente na educação como mecanismo de transformação social, agora com novas metodologias, novas possibilidades e ainda mais impacto para a juventude de Belo Jardim", ressalta a coordenadora-executiva do Instituto Conceição Moura, Lorena Tenório.

Fundada em 2015, a CESAR School é a escola de inovação do CESAR. Sediada no ecossistema do Porto Digital, no Recife, está conectada a uma rede de mais de 350 instituições e desenvolve formações que unem excelência acadêmica, prática de mercado e metodologias inovadoras centradas no protagonismo dos estudantes, preparando profissionais para liderar transformações relevantes na sociedade.

Trilhas formativas

Para a parceria com o Instituto Conceição Moura, a formação foi desenhada em dois grandes eixos. No primeiro, Fundamentos e Prototipagem, os estudantes terão contato com robótica básica, eletrônica, programação, mecânica e cultura maker, construindo protótipos simples e experimentando diferentes materiais e soluções. No segundo, Projeto Avançado e Competição, a jornada avança para sensores mais complexos, programação textual, automações, Design Sprint e desenvolvimento de soluções conectadas a problemas reais, com preparação para competições de robótica.

"Mais do que levar um curso, estamos levando a cultura do CESAR para Belo Jardim, uma cultura baseada em aprender fazendo, em resolver problemas reais e em formar pessoas capazes de transformar a sua própria realidade. Isso acontece por meio do contato direto com nossos especialistas, metodologias e práticas que já impactam grandes empresas e agora chegam ao interior com o mesmo nível de excelência", destaca Rodrigo Cursino, gestor de Operações de Soluções Educacionais do CESAR.

As trilhas formativas estão organizadas em módulos independentes — Exploradores, Criadores, Competidores e Futuristas —, o que permite percursos adequados a diferentes perfis e níveis de experiência. Cada trilha terá 30 horas, com duas aulas semanais de 1h30 ao longo de dez semanas. Durante o ano, serão ofertadas quatro turmas no primeiro semestre e quatro no segundo, com média de 20 a 22 estudantes por grupo.

Do ponto de vista técnico, os participantes irão aprender conteúdos como circuitos simples, sensores e atuadores, lógica de programação, ambientes visuais e programação textual, documentação de protótipos, algoritmos de controle, automação, fabricação digital e construção de projetos com foco em inovação, sustentabilidade e usabilidade. A proposta também inclui preparação para apresentação pública de projetos e participação em competições.

Aprendizado para vida

A formação, no entanto, não se limita ao domínio de ferramentas. O programa foi estruturado para fortalecer um conjunto de habilidades socioemocionais essenciais para a vida e para o mundo do trabalho, como colaboração, comunicação, autonomia, resiliência, empatia, liderança, adaptabilidade e tomada de decisão. A metodologia adota a Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL), colocando o estudante no centro do processo, com resolução de problemas reais, prototipagem, trabalho em equipe, autoavaliação, avaliação por pares e acompanhamento formativo ao longo do percurso.

A parceria nasce sobre uma base já construída pelo Instituto Conceição Moura. O Território do Fazer vem consolidando, ao longo dos últimos anos, uma cultura de robótica educacional em Belo Jardim, como meio para despertar o interesse de crianças e jovens de 6 a 24 anos pelas ciências e pelas áreas exatas, como as engenharias. Desde 2017, mais de 8 mil pessoas já foram impactadas pelo conjunto das iniciativas, incluindo cursos e torneios de robótica, como o BJ Bots Cup, entre outros projetos, a exemplo do Visite o Lab, Ciência em Casa e Meninas na Ciência.

O Instituto Conceição Moura e o CESAR querem ampliar horizontes, despertar protagonismo, criatividade, confiança e visão de futuro, para fazer com que os jovens percebam que podem criar, solucionar problemas, ocupar espaços e sonhar grande a partir do território onde vivem.