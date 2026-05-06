Governo do Estado promove seminário em Lajeado sobre gestão de resíduos em situações de calamidade

Atividade integrou a programação da Semana Caminho das Águas, iniciativa que reúne ações voltadas à resiliência e à prevenção -Foto: Igor de Almeida/Ascom Sema

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), promoveu, na quarta-feira (6/5), o seminário Gestão de Resíduos em Situações de Calamidade, no Laboratório de Inovação Governamental e Social de Lajeado (Labilá), no Vale do Taquari. O evento reuniu representantes de municípios, órgãos ambientais, Defesa Civil, instituições de ensino e entidades parceiras para debater estratégias de preparação e resposta a desastres, com foco na destinação adequada de resíduos.

A atividade integrou a programação da Semana Caminho das Águas, iniciativa estadual que marca os dois anos da tragédia climática de 2024 e reúne ações voltadas ao fortalecimento da resiliência dos municípios e à promoção de uma cultura de prevenção.

Participaram da abertura do seminário a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann; o coordenador-adjunto regional da Defesa Civil, Tenente Coronel da Brigada Militar Fabricio Broll Zago; a reitora da Universidade do Vale do Taquari (Univates) e o promotor de justiça regional ambiental, Dr. Sérgio Diefenbach, representando o Ministério Público.

Em sua fala, Marjorie destacou a importância da prevenção e da atuação integrada entre os entes públicos para reduzir impactos ambientais e acelerar a recuperação em cenários de calamidade. “Este seminário integra um esforço contínuo de conscientização e prevenção. Não podemos esquecer o que vivemos, nem repetir práticas do passado. O Estado amadureceu a partir dessa experiência e hoje busca soluções mais estruturadas e integradas”, avaliou.

“Este espaço foi pensado justamente para compartilhar aprendizados, ouvir os municípios e construir, de forma conjunta, caminhos mais eficazes para a gestão de resíduos em situações de calamidade, com base na parceria e na cooperação entre as instituições”, ressaltou a secretária.

Marjorie destacou a prevenção e a atuação integrada entre os entes públicos para reduzir impactos ambientais em calamidades -Foto: Igor de Almeida/Ascom Sema

Desafios na gestão de resíduos

A programação foi estruturada em dois painéis temáticos. O primeiro, intitulado “Gestão de resíduos de desastre: relato de experiências e perspectivas de planejamento”, reuniu representantes de prefeituras do Vale do Taquari para compartilhar experiências práticas, desafios enfrentados durante eventos extremos e recomendações para aprimorar a organização das respostas.

Participaram representantes de Arroio do Meio, Roca Sales, Lajeado, Cruzeiro do Sul e Muçum, incluindo gestores municipais e lideranças locais, que apresentaram iniciativas adotadas durante a enchente de 2024 e as lições aprendidas no enfrentamento da crise.

Destinação adequada

O segundo painel abordou soluções e arranjos complementares para a gestão de resíduos em situações de desastre, com a participação da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), da empresa Renova Resíduos, do município de Cruzeiro do Sul e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Entre os temas discutidos, a servidora da Fepam que atua no Setor de Emergências Ambientais, Helena de Souza Petersen, detalhou a Resolução Consema 525/2025, que estabelece critérios para o gerenciamento dos resíduos gerados por desastres de origem natural.

Na sequência, o gestor da unidade de Farroupilha da Renova Resíduos apresentou estratégias de blendagem e coprocessamento de resíduos — processo que consiste na mistura de resíduos industriais sólidos ou líquidos, como papel, plástico, borracha e lodos para destinação ambientalmente adequada. Encerrando a programação, o gerente de operações do Senai Vale do Taquari, Jerry Hibner, destacou o potencial de reaproveitamento por meio do reparo de eletrodomésticos.

O seminário consolidou-se como um espaço de troca de experiências e construção de soluções, reforçando a importância da integração entre Estado, municípios e instituições para o aprimoramento das estratégias de gestão de resíduos e o fortalecimento da preparação frente a eventos extremos.