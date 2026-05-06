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Livro “CAIO” propõe governança de IA como ponte

Nova obra de Dimitri de Melo apresenta o Chief Artificial Intelligence Officer como o “engenheiro da ponte” capaz de transformar inteligência artif...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
06/05/2026 às 19h56
Livro “CAIO” propõe governança de IA como ponte
Dimitri de Melo

O lançamento de "CAIO — Chief Artificial Intelligence Officer: Manual de Governança de IA", do executivo, professor e autor Dimitri de Melo, amplia o debate sobre inteligência artificial no Brasil ao deslocar a discussão do campo das ferramentas para o campo da gestão, da governança e da responsabilidade corporativa.

A obra parte de uma constatação central: a inteligência artificial já atravessou as portas das organizações, mas muitas empresas ainda não construíram a ponte necessária para adotá-la com segurança, ética, controle e geração real de valor. Em vez de tratar a IA apenas como tecnologia, o livro propõe uma leitura executiva e operacional sobre como conselhos, lideranças, áreas de negócio, tecnologia, jurídico, compliance, riscos, segurança e usuários podem atuar de forma coordenada.

Uma das escolhas simbólicas da obra está logo no início. O prefácio é apresentado por Alan Turing (recriado por inteligência artificial), em um recurso narrativo que conecta a origem da computação moderna ao novo desafio das organizações: não apenas criar máquinas inteligentes, mas aprender a responder por elas. A provocação resume o espírito do livro: a pergunta relevante deixou de ser apenas "o que a IA consegue fazer?" e passou a ser "como governamos a inteligência que colocamos em operação?".

Ao longo dos capítulos, Dimitri de Melo apresenta a governança de IA como uma ponte entre tecnologia e negócios. De um lado, estão dados, modelos, plataformas, APIs, segurança, arquitetura, automações, MLOps, LLMOps, agentes e copilotos. Do outro, estão cliente, receita, eficiência, produtividade, experiência, estratégia, risco e decisão. Entre esses dois mundos, argumenta o autor, existe um rio formado por riscos invisíveis, falta de dono, ausência de métricas, fragilidade técnica, insegurança jurídica, baixa adoção e dificuldade de escala.

"O problema da IA nas empresas raramente é apenas técnico. Muitas vezes, a IA falha porque a organização não decidiu bem: não definiu o problema, não estabeleceu métricas, não classificou riscos, não escolheu responsáveis e não desenhou o caminho de escala", afirma Dimitri de Melo. "Governança não é o departamento que diz ‘não’. É o mecanismo que permite dizer ‘sim’ com clareza, evidência e responsabilidade", acrescenta.

O livro também apresenta o conceito de CAIO — Chief Artificial Intelligence Officer, descrito como o "engenheiro da ponte" entre tecnologia, negócios e governança. Para o autor, esse profissional não deve ser apenas o chefe das ferramentas de IA, nem um evangelista de inovação ou um fiscal de risco. Seu papel é orquestrar a adoção de IA como uma capacidade institucional, conectando estratégia, tecnologia, dados, risco, ética, compliance, segurança, adoção e valor.

A obra propõe ainda um modelo prático de implantação, com destaque para o AI Lab, descrito como o laboratório responsável por transformar governança de IA em ação. O AI Lab recebe demandas, organiza o portfólio de casos de uso, aplica critérios de priorização, classifica riscos, conduz pilotos governados, estrutura rituais de decisão, mede valor, acompanha incidentes e ajuda a escalar o que funciona.

Outro instrumento central apresentado no livro é o AI Bridge Canvas, uma ferramenta criada para transformar ideias de IA em decisões governadas. O canvas organiza, em uma única estrutura, problema de negócio, capacidade técnica, dados, riscos, controles, responsáveis, métricas, evidências e próxima decisão. A proposta é evitar que iniciativas de IA comecem pela ferramenta e passem a começar pelo problema, pelo valor esperado e pelo risco proporcional.

O manual também estrutura a governança em nove áreas de conhecimento: papéis e responsabilidades, priorização, políticas, rituais de decisão, métricas comuns, gestão de risco, compliance e ética, roadmap integrado e alinhamento estratégico. Para o autor, essas áreas funcionam como pilares da ponte. Uma solução com bom modelo e sem dono falha; uma solução com dono e sem métrica falha; uma solução com métrica e sem controle pode gerar risco; e uma solução com controle, mas sem adoção, não gera valor.

Em um momento em que empresas aceleram o uso de IA generativa, agentes autônomos, copilotos corporativos e sistemas inteligentes incorporados a processos críticos, o livro defende uma abordagem proporcional. Casos simples devem ter caminhos rápidos e orientados. Casos sensíveis, como crédito, emprego, saúde, segurança, preço, reputação ou decisões automatizadas de alto impacto, exigem trilhas reforçadas, supervisão humana, evidência, documentação, monitoramento e aprovação multidisciplinar.

"Governança de IA não é o oposto de velocidade. É o que permite velocidade sustentável", sintetiza o autor. "A empresa madura não é aquela que usa IA em tudo, nem aquela que bloqueia IA por medo. É aquela que sabe onde usar, por que usar, com quais dados, sob quais controles, com quais responsáveis, medindo qual valor e aceitando qual nível de risco", completa.

Ao final, o livro se posiciona como um manual para conselheiros, presidentes, diretores, líderes de negócio, tecnologia, dados, jurídico, compliance, riscos, segurança, RH, auditoria, professores, consultores e profissionais envolvidos na adoção responsável de IA.

Mais do que discutir ferramentas, a obra propõe uma disciplina de gestão para a nova era da inteligência artificial. Sua mensagem central é direta: o futuro não será vencido apenas pelas organizações que usam IA, mas pelas organizações que sabem governar a inteligência que colocam em operação.

Sobre o autor

Dimitri de Melo é executivo C-level, professor da Fundação Dom Cabral, FIA/USP LabData e outras escolas de negócios, doutorando em Machine Learning e IA pela Universidade de São Paulo (USP), mestre pela Fundação Dom Cabral e autor de "Homo Algorithmus", obra que discutiu a inteligência artificial a partir de uma perspectiva histórica, social e evolutiva.

Com "CAIO — Chief Artificial Intelligence Officer: Manual de Governança de IA", o autor dá continuidade a essa discussão, agora com foco na adoção empresarial. Se Homo Algorithmus buscava ampliar o letramento em inteligência artificial, CAIO propõe um passo seguinte: transformar conhecimento em método, método em governança e governança em capacidade organizacional.

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