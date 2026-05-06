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Estado distribui 1,4 milhão de vacinas da influenza e reforça importância da imunização antes do inverno

Foto: DivulgaçãoSanta Catarina avança na campanha de vacinação contra a Influenza com a distribuição contínua de doses em todas as regiões do estad...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
06/05/2026 às 18h45
Estado distribui 1,4 milhão de vacinas da influenza e reforça importância da imunização antes do inverno
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação

Santa Catarina avança na campanha de vacinação contra a Influenza com a distribuição contínua de doses em todas as regiões do estado. Até o momento, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebeu seis remessas do imunizante enviadas pelo Ministério da Saúde, totalizando 1,4 milhão de doses.

A remessa mais recente, com 248 mil doses, chegou ao estado no dia 30 de abril. A partir do recebimento, a SES iniciou imediatamente a operação logística para a rápida distribuição aos municípios catarinenses, garantindo a continuidade da vacinação dos grupos prioritários. O envio das doses começou ainda no feriado de 1º de maio e segue até quinta-feira, 7. Importante destacar que o Ministério da Saúde é responsável pela compra e o envio das doses, cabendo ao Estado a distribuição junto aos municípios.

“O envio contínuo de vacinas é fundamental para manter o ritmo da campanha e ampliar a cobertura vacinal em todo o estado. Sempre que recebemos as doses do Ministério da Saúde, encaminhamos rapidamente para as regiões. Nosso objetivo é garantir que todos os municípios recebam as doses no tempo adequado para proteger os grupos mais vulneráveis”, destaca João Augusto Fuck, diretor da Vigilância Epidemiológica Estadual (DIVE).

Os dados demonstram uma disparidade entre a meta estabelecida e o quantitativo de doses recebidas: população prioritária estimada (Informe da Campanha do Ministério da Saúde): 3.264.818 pessoas – total de doses enviadas até o momento: 1,4 milhão de doses. No início deste mês, o Secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi enviou ofício ao Ministério da Saúde manifestando a sua preocupação com o quantitativo de doses recebidas pelo MS.

“O número de doses enviadas representa apenas 33,8% do quantitativo necessário para atingir o público alvo, inviabilizando o alcance da meta de 90% de cobertura vacinal nos grupos prioritários. Diversos municípios catarinenses estão comunicando à SES que não possuem mais estoques para dar seguimento à vacinação, paralisando a imunização da população prioritária em um momento epidemiologicamente crucial”, explica o gestor.

Fazem parte dos grupos prioritários crianças entre 6 meses até os 6 anos de idade, idosos a partir dos 60 anos de idade, gestantes e puérperas, pessoas com doenças crônicas e deficiências permanentes, entre outros. Até o momento, a cobertura vacinal é de 29,3%, o que reforça a importância da adesão à campanha por parte da população elegível.

A vacina trivalente protege contra o vírus influenza A (H1N1 e H3N2) e o influenza B, e tem como principal objetivo reduzir as complicações, internações e óbitos decorrentes da doença, especialmente entre a população-alvo para a imunização.

A vacinação é segura, gratuita e essencial para diminuir a circulação do vírus. A Secretaria de Estado da Saúde orienta que as pessoas dos grupos prioritários procurem a unidade de saúde mais próxima e mantenham a caderneta de vacinação atualizada, contribuindo para a prevençao de casos graves e complicações da influenza.

Cronograma de entrega:

01/05 Sexta: Araranguá, Criciúma e Tubarão;
04/05 Segunda: Floripa, Itajaí e Blumenau;
05/05 Terça: Joaçaba, Videira e Joinville;
06/05 Quarta: Mafra, Jaraguá, Lages e Rio do Sul;
07/05 Quinta: Concórdia, São Miguel do Oeste, Chapecó e Xanxerê.

Confira os grupos prioritários para vacinação contra influenza 2026 AQUI!

Mais informações:
Daniela Melo
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram  @saude.sc

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