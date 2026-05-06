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Cultura e educação se conectam no Museu de Arte do Rio

No dia 22 de maio, o MAR recebe o Cultura Conecta :: Museus e Escolas 2026, encontro gratuito que reúne educadores, especialistas e instituições do...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
06/05/2026 às 16h25
Cultura e educação se conectam no Museu de Arte do Rio
Christian Baeta - Divulgação

No dia 22 de maio, o Museu de Arte do Rio (MAR) recebe a segunda edição do Cultura Conecta :: Museus e Escolas 2026, encontro que reúne educadores, especialistas, instituições culturais e estudantes para discutir, na prática, as relações entre cultura e educação.

Com programação das 9h30 às 16h30, o evento foi estruturado como uma experiência integrada, com painéis ao longo do dia que abordam temas como desenvolvimento sustentável, patrimônio cultural, acesso e inclusão, além dos desafios contemporâneos da educação em diálogo com a cultura e a tecnologia.

Voltado principalmente a professores, estudantes das áreas de educação e cultura, pesquisadores e gestores públicos, o encontro propõe um espaço de troca de experiências e circulação de práticas desenvolvidas em diferentes territórios.

A iniciativa dá continuidade a uma trajetória iniciada em 2022, quando sua primeira edição integrou a programação paralela oficial da UNESCO no contexto da MONDIACULT. Desde então, o Cultura Conecta vem se consolidando como um espaço de articulação entre profissionais e instituições comprometidos com o fortalecimento da cultura como dimensão essencial da educação e do desenvolvimento social.

Para o secretário municipal de Educação do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha, que participa como painelista, encontros como esse contribuem para aproximar o debate das realidades vividas nas escolas. "Reunir educadores, instituições culturais e especialistas é fundamental para fortalecer práticas conectadas com a realidade das escolas e ampliar o acesso à cultura", afirma.

A programação contará com representantes de museus, instituições culturais, organizações da sociedade civil e projetos sociais, além de secretarias ligadas às áreas de cultura, educação e juventude. O encontro também amplia o diálogo internacional, conectando experiências do Brasil com iniciativas de países como Angola, Argentina, Canadá, Estados Unidos e Portugal.

A relação entre escolas e museus é um dos eixos centrais do evento. Para Patrícia Corrêa, superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) no Rio de Janeiro, essa aproximação tem impacto direto na formação dos estudantes. "A conexão entre museus e escolas fortalece a conscientização sobre os patrimônios culturais e promove pertencimento", destaca.

Além do encontro presencial, o Cultura Conecta será transmitido ao vivo pelo YouTube, ampliando o acesso para participantes de outras regiões. Os inscritos também terão acesso a uma formação complementar online, com certificação, disponível após o evento. As inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas.

A participação é gratuita e inclui um ingresso solidário: os participantes são convidados a levar livros para doação, que irão compor o acervo da biblioteca da Escola Dom Cipriano Chagas, no Rio de Janeiro.

Para Anna Gabriela Malta, diretora da instituição, a iniciativa reforça o impacto do encontro para além do dia do evento. "Cada livro doado representa uma oportunidade de ampliar o acesso à leitura e ao conhecimento. É uma forma concreta de conectar o evento com o impacto direto na formação dos nossos estudantes", enfatiza.

O Cultura Conecta é realizado por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e do Grupo Assim Saúde.

Serviço:

Evento: Cultura Conecta :: Museus e Escolas 2026
Data: 22 de maio de 2026
Onde: Museu de Arte do Rio (MAR) – Praça Mauá, 5, Centro, RJ
Inscrições: www.culturaconecta.com.br

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