Inter enfrenta o Brasil de Pelotas pela Recopa Gaúcha 2026

O Colorado vem de vitória, por 2 a 0, sobre o Fluminense no Brasileirão

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: O Sul
06/05/2026 às 15h37
Inter enfrenta o Brasil de Pelotas pela Recopa Gaúcha 2026
Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional

Inter e Brasil de Pelotas se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 20h, pela Recopa Gaúcha 2026. O jogo ocorre no Estádio Bento Freitas, em Pelotas.

O Colorado vem de vitória, por 2 a 0, sobre o Fluminense no Brasileirão. Já o Xavante foi derrotado pelo Marcílio Dias, por 1 a 0, pela Série D.

Escalações 

Brasil-Pel: Edson; Tiago Baiano, Tony Lucas, Lula e M. Streit; Venício, Simas e Givigi; Germano, Robinho e Iury Tanque. Técnico: Lucas Guarienti.

Inter: Anthoni; Aguirre, Clayton, Juninho e Luiz Felipe; Paulinho, Thiago Maia, Bruno Tabata, Alan Patrick e Kayky; Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.

Arbitragem

Francisco Soares Dias, auxiliado por Otavio Legramanti e Conrado Bittencourt Berger. VAR: Douglas Schwengber da Silva.

