Adequação à LGPD começa no processo de negócio

A adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) não nasce apenas em documentos, nem na aquisição isolada de soluções tecnológicas. A base da conformidade está nos processos de negócio, porque são eles que determinam quais dados pessoais são coletados, por quem são utilizados, em quais sistemas circulam, com quais terceiros são compartilhados, por quanto tempo permanecem armazenados e qual finalidade justifica cada tratamento.

Em um cenário de digitalização acelerada e de integração entre plataformas (ou fornecedores), a privacidade passou a depender diretamente da forma como as empresas desenham e executam suas rotinas. Todo processo de negócio envolve, em algum momento, dados pessoais. Quando esses fluxos não são conhecidos, documentados e revisados, a conformidade tende a se tornar superficial.

"A LGPD não pode ser tratada como uma camada aplicada ao final da operação. A fonte da adequação está no processo de negócio, porque é nele que o dado nasce, circula, é utilizado, compartilhado e descartado", afirma Alexandre Antabi, diretor da Macher Tecnologia.

O processo define o dado, o risco e a responsabilidade

Cada processo empresarial carrega decisões que impactam diretamente a privacidade. Ao abrir um cadastro, a empresa define quais dados serão coletados. Ao estruturar uma campanha de marketing, define quais bases serão utilizadas para contato. Ao contratar um funcionário, trata documentos, dados bancários, informações de saúde, dependentes e benefícios. Ao atender um cliente, pode registrar histórico de relacionamento, gravações, chamados e informações contratuais.

Por isso, o mapeamento de dados é consequência do mapeamento de processos. Antes de perguntar quais dados pessoais existem na empresa, é preciso entender quais atividades fazem esses dados existirem. Sem essa visão, inventários de dados tendem a ficar incompletos, políticas de privacidade podem se tornar genéricas e controles podem ser aplicados de forma desconectada da realidade operacional.

A adequação exige perguntas práticas e um olhar extremamente questionador sobre a forma como a organização opera. É comum que, ao longo de um projeto de conformidade, processos precisem ser redesenhados para reduzir riscos, eliminar excessos e tornar o tratamento de dados mais coerente com sua finalidade. Questões sobre a necessidade de dados pessoais para justificar processos internos tornam-se pré-requisitos para a elaboração de ações corretivas ou de melhoria. Quando bem conduzidas, essas revisões não apenas apoiam a adequação à LGPD, mas também fortalecem a cultura de privacidade da organização.

"O dado pessoal não aparece sozinho dentro da empresa. Ele é consequência de uma decisão operacional. Por isso, a conformidade depende de revisar a forma como a atividade é feita, e não apenas de registrar que ela existe", explica Alexandre Antabi.

Redesenhar processos é parte da adequação

A maturidade em privacidade não está apenas em mapear o que a empresa faz, mas em redesenhar processos quando eles apresentam riscos, excessos ou lacunas. Um processo adequado à LGPD deve considerar todo o ciclo de vida do dado pessoal, desde a coleta até seu descarte, além de criar condições para atender direitos dos titulares.

Esse redesenho pode envolver mudanças simples ou exigir alterações estruturais, seja em sistemas (código), integrações, jornadas ou rotinas de governança. Tanto pela parte de privacidade como pelo viés de cibersegurança.

Essa lógica está diretamente relacionada aos conceitos de privacidade desde a concepção e privacidade por padrão. A privacidade desde a concepção indica que riscos devem ser avaliados ainda na criação ou revisão de produtos, sistemas e processos. A privacidade por padrão exige que a configuração inicial seja a mais protetiva possível, reduzindo exposição, coleta excessiva e uso indevido de dados.

Quando essa análise ocorre somente depois que um projeto já está em produção, o custo de ajuste tende a ser maior. Relatório do Consortium for Information & Software Quality estimou que a má qualidade de software custou ao menos US$ 2,41 trilhões à economia dos Estados Unidos em 2022, incluindo falhas operacionais, projetos malsucedidos, dívida técnica e vulnerabilidades. No campo da segurança, análise publicada pela HackerOne em 2025, com referência a estudo do NIST, aponta que vulnerabilidades encontradas em produção podem custar cerca de 30 vezes mais para corrigir do que aquelas identificadas durante o desenvolvimento.

A mesma lógica se aplica à privacidade. Um processo que entra em operação coletando dados desnecessários, sem finalidade clara, sem retenção definida ou sem responsáveis internos pode exigir retrabalho em sistemas, contratos, políticas, integrações e rotinas de atendimento. Além do custo técnico, há impacto sobre o backlog, a velocidade de inovação e a exposição a riscos regulatórios e reputacionais.

"Corrigir privacidade tarde demais costuma ser mais caro porque a empresa não altera apenas um documento. Muitas vezes é preciso rever jornada, sistema, contrato, fornecedor, comunicação com o titular e rotina operacional", orienta Antabi.

Quatro pilares sustentam a conformidade

A adequação à LGPD tende a ser mais consistente quando apoiada em quatro pilares: pessoas, processos, tecnologia e jurídico. As pessoas executam as atividades e precisam compreender suas responsabilidades. Os processos indicam como o dado é utilizado na prática. A tecnologia sustenta controles, registros e segurança. O jurídico interpreta as obrigações regulatórias e contratuais.

O ponto central, porém, é que esses pilares precisam se conectar. Uma interpretação que não conhece a operação pode gerar documentos sem aderência à realidade. Uma tecnologia implementada sem revisão de processo pode automatizar práticas inadequadas. Um treinamento em LGPD sem responsabilização prática pode não mudar comportamentos. Um inventário sem donos de processo pode se desatualizar rapidamente.

Por esse motivo, a abordagem multidisciplinar ganha importância. A conformidade não é responsabilidade exclusiva do jurídico, da tecnologia ou do encarregado de dados (DPO). Ela depende da participação das áreas de negócio, que conhecem a finalidade real de cada atividade e são responsáveis por manter os processos aderentes às regras internas e externas.

Do processo ao RIPD, às políticas e à governança

Quando os processos são mapeados e revisados, a empresa passa a ter base para construir documentos mais consistentes. O Registro das Operações de Tratamento de Dados Pessoais deixa de ser uma planilha formal e passa a refletir a operação. O Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais, ou RIPD/DPIA, torna-se mais objetivo, pois parte de riscos concretos identificados nos fluxos de negócio.

O mesmo ocorre com outras políticas e controles internos. Esses instrumentos deixam de ser genéricos quando derivam da realidade dos processos. A empresa consegue explicar melhor o que faz, por que faz, quem participa, quais dados utiliza e quais controles foram adotados.

"O processo de negócio funciona como a ponte entre a lei e a prática, suportados pela tecnologia. Quando ele é bem compreendido, a empresa consegue transformar o abstrato em ações concretas para áreas, gestores e donos de processo", enfatiza o especialista.

Tecnologia e DPO-as-a-Service como apoio à governança

Nesse contexto, soluções de governança e serviços especializados têm papel de apoio, não de substituição da análise operacional. O DPO Helper, software da Macher Tecnologia, foi desenvolvido para apoiar o registro de processos e dados, trazendo responsabilização e conscientização aos donos de processo.

O uso de uma plataforma desse tipo contribui para reduzir a dependência de controles dispersos, manter informações atualizadas e dar visibilidade à participação de cada área no ciclo de vida dos dados. Ainda assim, a ferramenta depende de um trabalho anterior e contínuo de entendimento da operação, revisão dos processos e engajamento dos responsáveis internos.

A atuação em DPO-as-a-Service segue a mesma lógica. O serviço apoia empresas na orientação e na jornada de adequação e melhoria contínua. O objetivo é potencializar a inovação, permitindo que novos produtos e serviços sejam desenvolvidos com maior segurança e previsibilidade.

A adequação à LGPD, portanto, deve ser vista como um programa contínuo de governança operacional. À medida que a empresa evolui, seus processos também mudam. E, quando os processos mudam, o tratamento de dados precisa ser reavaliado.