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Modelos de assinatura reduzem impostos com IR 2026

Modelos de assinatura vêm substituindo a compra de ativos no B2B, ganhando relevância no planejamento tributário com o IR 2026. Ao transformar inve...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
06/05/2026 às 14h05

Empresas brasileiras têm adotado modelos de assinatura para aquisição de equipamentos, reduzindo a carga tributária no contexto do Imposto de Renda de 2026 (IR 2026). A prática, antes restrita a serviços específicos, agora abrange categorias como tecnologia, mobilidade e infraestrutura, permitindo que despesas recorrentes sejam classificadas como custos operacionais dedutíveis integralmente, conforme orientação da Leapfone, empresa de soluções de mobilidade corporativa.

Segundo Stephanie Peart, head da Leapfone, "em vez de imobilizar capital em ativos que perdem valor, empresas operam com despesas recorrentes que podem ser integralmente dedutíveis". Ela acrescenta que a assinatura de smartphones da Leapfone pode representar um custo até 2,5 vezes menor em comparação à compra direta, ao transformar o investimento em despesa operacional.

A mudança de capital imobilizado para despesa recorrente altera a estrutura do balanço patrimonial. Em vez de registrar ativos depreciáveis, as empresas reconhecem custos operacionais que reduzem a base de cálculo do IR para regimes de Lucro Real. Essa dedutibilidade total impacta diretamente a carga tributária, proporcionando maior eficiência financeira.

Além do benefício fiscal, o modelo de assinatura simplifica a gestão de ativos. O controle de inventário, manutenção, depreciação e descarte passa a ser responsabilidade do fornecedor, reduzindo a complexidade operacional e os riscos associados à obsolescência tecnológica. As empresas pagam apenas pelo uso efetivo dos equipamentos, alinhando custo ao consumo.

Com a expectativa de maior rigor na tributação de ativos, depreciação e deduções a partir de 2026, a adoção de modelos baseados em despesas operacionais ganha relevância estratégica. A previsibilidade tributária melhora, e a dependência de mecanismos de compensação fiscal diminui, tornando a estrutura financeira um diferencial competitivo.

Analistas de mercado apontam que a tendência de substituição de compra por assinatura deve se intensificar nos próximos anos, sobretudo em setores que demandam atualização constante de tecnologia. O ajuste fino entre necessidade e despesa contribui para a alocação mais eficiente de recursos e para a redução de ineficiências típicas do modelo tradicional de aquisição.

Em síntese, a decisão entre comprar ou assinar deixa de ser meramente operacional e passa a integrar o planejamento tributário e financeiro das empresas, especialmente em um ambiente de margens pressionadas e exigência de maior previsibilidade de caixa.

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