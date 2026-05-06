Hospital Regional Ruth Cardoso avança na qualificação da assistência materno infantil em Balneário Camboriú

O Hospital Regional Ruth Cardoso (HRRC), em Balneário Camboriú, vem realizando importantes avanços na assistência materno infantil, com melhorias no Centro Obstétrico e na UTI Neonatal. As mudanças vêm ocorrendo após a unidade passar para a gestão do Governo do Estado. Elas resultaram na avaliação positiva da comissão que acompanha o projeto de qualificação das maternidades, que o hospital faz parte, a fim de fortalecer o atendimento na região.

Entre os avanços registrados, a reorganização dos fluxos assistenciais, melhor aproveitamento dos espaços físicos, capacitação das equipes multiprofissionais, aquisição de insumos e equipamentos essenciais. Também foram feitos ajustes operacionais que ampliaram a agilidade e a segurança no atendimento, especialmente em situações críticas.

“Ficamos muito contentes porque percebemos o comprometimento das equipes e que as orientações foram realizadas. Desde a direção até o pessoal da ponta, todos estão engajados em melhorar os processos e isso faz toda a diferença no resultado assistencial”, afirma Simone Fontes, coordenadora Estadual de Monitoramento e Prevenção de Infecção em Serviços de Saúde (CEMPI) da SES, que integra a comissão.

Foto: Reprodução/Secom SC

O relatório técnico ainda ressalta que a melhoria contínua no HRRC vem sendo fortalecida desde a estadualização da instituição, em dezembro de 2025, juntamente com a contratualização da Organização Social Viva Rio, responsável pela gestão da unidade.

“Identificamos pontos que poderiam ser melhorados na assistência neonatal e aos recém-nascidos. Assim, várias orientações já foram colocadas em prática, muito além do esperado. São mudanças de processo, sem grandes investimentos, e que já trouxeram resultados positivos”, destaca Caroline de Oliveira, apoiadora do projeto pelo Ministério da Saúde.

Além da reorganização dos processos, a SES tem investido na reestruturação do centro obstétrico com a aquisição de novos equipamentos, como berços aquecidos, monitores multiparâmetro, balanças, incubadora de transporte, laringoscópio neonatal, entre outros itens fundamentais para qualificar o atendimento ao recém-nascido. Também está prevista a abertura de quatro novos leitos de UTI Neonatal.

Foto: Reprodução/Secom SC

“Nosso compromisso é manter esse acompanhamento constante dos processos, garantindo mais segurança, agilidade e humanização no atendimento às mães e aos recém-nascidos. Cada melhoria implantada reflete diretamente no cuidado com o paciente”, ressalta João Franco, diretor-geral do HRRC.

A avaliação é uma devolutiva de visita, realizada em fevereiro de 2026, pela comissão formada por representantes da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Ministério da Saúde e Instituto Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz).

Referência regional

A maternidade do Hospital Regional Ruth Cardoso atende moradores de Balneário Camboriú e de toda a região, sendo referência no cuidado materno infantil. Atualmente, a unidade realiza, em média, cerca de 800 atendimentos ambulatoriais e aproximadamente 200 partos por mês.

Foto: Reprodução/Secom SC

Uma das pacientes atendidas é Lidiane Laner, mãe da pequena Laura, que destacou o acolhimento recebido durante a internação. Ela precisou permanecer em observação devido à diabetes gestacional e, após 15 anos, vivenciou novamente a experiência da maternidade. “Conheci toda a equipe nesses dias e fiquei muito feliz com o tratamento, o carinho e a delicadeza comigo e com a Laura. Todos os cuidados foram feitos com muita atenção, o que trouxe mais tranquilidade para esse momento tão especial”, relata.

O Centro Obstétrico é responsável pelos atendimentos de pré-parto, parto e pelos cuidados imediatos com o recém-nascido. Já a UTI Neonatal atua no cuidado aos bebês que necessitam de suporte intensivo, oferecendo assistência especializada e monitoramento desde os primeiros momentos de vida.

A avaliação contínua dos processos e das rotinas assistenciais contribui diretamente para um atendimento cada vez mais qualificado, seguro e humanizado, fortalecendo o Hospital Regional Ruth Cardoso como referência no cuidado materno infantil no litoral catarinense.

Foto: Reprodução/Secom SC

Texto: Comunicação HRRC

Mais informações:

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: [email protected]

Nos siga no instagram @saude.sc