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Top Life lança purificadores de água da linha H2

A empresa tem o propósito de gerar uma busca de biohacking no consumidor. Em outras palavras, a prática de usar a biologia e a tecnologia como ferr...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
06/05/2026 às 13h28
Top Life lança purificadores de água da linha H2
Imagem do Magnific/rawpixel.com

A empresa Top Life Filtros, especializada em purificadores de alta performance, realizou recentemente o lançamento da linha H2, focada na produção de água hidrogenada. O equipamento separa as moléculas de água (H2O), liberando hidrogênio molecular que é então dissolvido na água de consumo.

Como explica Eber Ramos, gerente industrial da marca, a tecnologia busca reduzir o potencial de oxirredução (ORP). Quanto mais negativo o ORP, maior pode ser o poder antioxidante da água. O sistema utiliza esferas de minerais que elevam o pH da água, auxiliando no combate à acidez metabólica.

"O purificador utiliza o sistema de tratamento multicamadas (incluindo o carvão ativado com prata coloidal) para garantir que, antes da hidrogenação, a água esteja livre do excesso de cloro, metais tóxicos e bactérias. Essa tecnologia se baseia na premissa de que o hidrogênio molecular (H2) atua como um poderoso antioxidante seletivo no organismo", descreve Ramos.

De acordo com um artigo científico publicado na revista IPEDSS, o hidrogênio tem também efeito anti-inflamatório, podendo atuar como um aliado valioso no tratamento de doenças inflamatórias crônicas.

Ramos diz que a Top Life Filtros tem o propósito de gerar, no consumidor, uma busca de biohacking, isto é, a prática de usar a biologia e a tecnologia como ferramentas para "hackear" o próprio organismo. O objetivo é otimizar o desempenho físico e mental, buscando atingir o potencial máximo de saúde.

"Para ficar mais claro, imagine que seu corpo é um sistema de software: o biohacker tenta encontrar ajustes e atalhos para que esse sistema rode com mais eficiência", exemplifica o executivo. Ele destaca ainda que a inovação e a tecnologia têm sido determinantes para a competitividade no setor de purificação de água.

"Focamos na hidratação celular profunda. Devido ao tamanho reduzido da molécula de hidrogênio, a água tem uma capacidade de permear as células muito superior à água comum, auxiliando na recuperação muscular e na redução do estresse oxidativo", acrescenta o gerente industrial.

O purificador H2 entra no mercado brasileiro com um preço mais competitivo, assistência técnica em todo o Brasil e um design pensado para o consumidor preocupado com a saúde.

"Queremos ser responsáveis por criar a cultura e conhecimento do consumo de uma água boa de verdade, rica em benefícios, com o custo-benefício para atender a todos que terão o acesso ao purificador de água Top Life", sintetiza Ramos.

Sobre a Top Life Filtros

Com fábrica localizada em Hortolândia (SP), na Região Metropolitana de Campinas (SP), a Top Life Filtros tem mais de 30 anos de mercado. A empresa atende todo o Brasil por meio de seus revendedores autorizados, que já somam aproximadamente 1.000 parceiros.

Além da linha H2, o portfólio da Top Life Filtros também inclui purificadores de água da linha alcalina com ozônio, linha ozônio, linha alcalina, linha bacteriológica e linha class.

Para saber mais, basta seguir a empresa no Instagram: https://www.instagram.com/toplifefiltros/

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