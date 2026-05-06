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LLYC lucra €6,8 mi em 2025 e anuncia plano 2026-27

Crescimento rentável, oferta integrada, uma estrutura mais ágil e eficiente e inovação: as chaves para o roteiro do período 2026-2027.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
06/05/2026 às 12h50
LLYC lucra €6,8 mi em 2025 e anuncia plano 2026-27
LLYC

A LLYC (BME:LLYC) anunciou lucro líquido de €6,8 milhões no exercício de 2025, com receitas operacionais de €89,5 milhões, queda de €3,6 milhões em relação a 2024, e EBITDA recorrente de €13,8 milhões. A empresa atribuiu a redução de receita e EBITDA à desaceleração das operações nos Estados Unidos, consequência de um paralismo governamental de 42 dias e dos subsequentes cortes orçamentários, bem como à diminuição de investimentos de clientes no México após a adoção de nova política tarifária.

Em dezembro, a companhia apresentou o plano estratégico "Driving value through Moments of Truth", que orientará as atividades nos próximos dois anos (2026‑27). O plano estabelece três pilares: crescimento lucrativo com oferta de serviços unificada e organização simplificada; aceleração do uso de inteligência artificial para inovação e produtividade; e fortalecimento da estabilidade financeira.

Para 2027, a LLYC projeta receitas operacionais entre €95 milhões e €100 milhões e EBITDA recorrente entre €23 milhões e €25 milhões. O plano inclui a meta de reduzir a alavancagem, mantendo a relação dívida líquida/EBITDA abaixo de 1,75 vezes.

Francisco Sánchez Rivas, presidente da LLYC, destacou que a estratégia visa tornar a empresa mais próxima dos clientes, mais ágil na tomada de decisões, mais eficiente no uso de recursos e financeiramente sólida. Alejandro Romero, sócio e CEO Global, reforçou que a combinação de comunicação, criatividade, influência e tecnologia posiciona a LLYC para enfrentar mudanças setoriais e apoiar clientes em momentos críticos.

A reorganização organizacional eliminará cargos globais e suprarregionais, reduzindo áreas corporativas e distribuindo talentos em sete unidades geográficas  — Espanha e Bruxelas, EUA, México, Colômbia, Brasil e Portugal, Argentina‑Chile‑Peru, Panamá‑República Dominicana‑Equador  — além de uma unidade funcional, cada uma responsável por seu próprio demonstrativo de resultados.

A estratégia prevê investimento em inovação, soluções baseadas em IA e análise de dados, bem como projetos de alto valor agregado. A empresa também priorizará a atração, retenção e desenvolvimento de talentos diversos, alinhados ao conhecimento setorial e tecnológico.

Para 2026, a meta de receitas operacionais situa‑se entre €88 milhões e €90 milhões, com EBITDA recorrente entre €18 milhões e €18,5 milhões. Nos últimos meses, a LLYC tem implementado medidas de redução de custos e controle de despesas para apoiar o alcance dessas metas.

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