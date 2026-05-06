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Fujitsu leva capacitação em climatização a sete cidades

Iniciativa nacional busca contribuir para a qualificação de profissionais do setor, com treinamentos técnicos, atividades práticas e ações voltadas...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
06/05/2026 às 12h18
Fujitsu leva capacitação em climatização a sete cidades
Fujitsu General do Brasil

A Fujitsu General do Brasil, empresa japonesa atuante no segmento de ar-condicionado, ampliará em 2026 o Conexão, programa nacional voltado à capacitação e ao relacionamento com profissionais do setor de climatização. A iniciativa passará por sete cidades brasileiras ao longo do ano, com atividades destinadas a instaladores, vendedores, parceiros comerciais, arquitetos e especificadores.

A expansão do programa ocorre em um contexto de maior demanda por sistemas de climatização no país e de necessidade de formação técnica especializada para instalação, manutenção e orientação sobre equipamentos. A qualificação da mão de obra é considerada um fator relevante para o desempenho adequado dos sistemas, especialmente em aspectos como eficiência energética, vida útil dos equipamentos e segurança operacional.

De acordo com a empresa, o Conexão 2026 terá edições previstas em Recife (PE), Ribeirão Preto (SP), Brasília (DF), Curitiba (PR), João Pessoa (PB), Belo Horizonte (MG) e Porto Alegre (RS). A programação inclui treinamentos teóricos e práticos, simulações de situações reais de instalação, dinâmicas técnicas e troca de experiências com especialistas da marca.

"O mercado de climatização vem passando por um crescimento consistente no Brasil, mas isso também amplia a necessidade de profissionais qualificados. O objetivo do Conexão é contribuir para o desenvolvimento desse ecossistema, levando conhecimento técnico e fortalecendo a cadeia do setor", afirma Walter M. Corrêa, head comercial da Fujitsu General do Brasil.

Além dos encontros técnicos, o programa contempla ações como o Conexão Day, realizado em pontos de venda, com foco na capacitação de equipes comerciais e no aprimoramento do atendimento ao consumidor. A iniciativa também prevê atividades direcionadas a arquitetos e especificadores, públicos que participam da escolha e recomendação de soluções de climatização em projetos residenciais, comerciais e corporativos.

A proposta do programa é combinar conteúdo técnico, demonstrações práticas e interação entre diferentes agentes do setor. Segundo a Fujitsu General do Brasil, as atividades também incluem momentos de networking, participação de influenciadores especializados e ações de relacionamento com profissionais da cadeia de climatização.

Nas primeiras edições de 2026, a empresa registrou adesão acima da expectativa. No Recife, por exemplo, o evento reuniu 196 participantes, número superior ao previsto pela organização. A companhia também informou que houve alto nível de satisfação entre os presentes e intenção de participação em futuras edições.

"Mais do que transmitir conhecimento, a proposta é criar uma experiência relevante para o profissional, com aplicação prática no dia a dia. Ao reunir conteúdo técnico, prática e proximidade com o mercado, o programa contribui para uma prestação de serviço mais qualificada aos clientes", destaca Fernanda Bragatto, gerente de marketing da Fujitsu General do Brasil.

Com o Conexão 2026, a Fujitsu General do Brasil reforça sua atuação em iniciativas de formação técnica e relacionamento com a cadeia de climatização. A empresa já possui histórico de investimentos em capacitação, incluindo espaços dedicados a treinamentos práticos e teóricos. Em 2025, por exemplo, inaugurou um centro de treinamento na loja Clima Rio, no Rio de Janeiro, com estrutura para receber turmas de instaladores e realizar aulas técnicas e workshops.

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