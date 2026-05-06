Estado chega a 12 mil exames ofertados nas Carretas da Saúde da Mulher em Santa Catarina

Foto: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Itapema

Em seis meses, as Carretas da Saúde da Mulher, iniciativa inédita do Governo de Santa Catarina, já agendaram 7,2 mil mamografias de rastreamento e 4,8 mil ultrassonografias de mamas para mulheres de oito regiões. Desde outubro de 2025, duas unidades móveis promovem o diagnóstico precoce do câncer de mama e ampliam o acesso aos exames. Com investimento de cerca de R$ 18 milhões, o objetivo é percorrer as 17 Regiões de Saúde, contemplando as pacientes de todo o estado de Santa Catarina.

“Por mais que seja uma ação prioritariamente do município, com a orientação do governador Jorginho Mello, estamos apoiando os municípios na realização de exames, em especial para rastreamento do câncer de mama das mulheres. Vamos passar por todas as regiões do Estado, com roteiro pré-definido, realizando exames principalmente nas pacientes dos municípios que têm pouco acesso, para que possamos atendê-las em tempo oportuno”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

As carretas já passaram por Dionísio Cerqueira (Extremo Oeste), Palmitos (Oeste), Faxinal dos Guedes (Xanxerê), Concórdia (Alto Uruguai), Lages (Serra), Ibirama (Alto Vale do Itajaí), Indaial (Médio Vale do Itajaí) e Itapema (Foz do Itajaí).

Nessas regiões, das 7,2 mil mamografias de rastreamento agendadas, 4,7 mil foram realizadas. Além disso, das 4,8 mil ultrassonografias de mamas agendadas, pouco mais de 3 mil foram realizadas.

“Estamos registrando cerca de 36% de ausências nos exames ofertados. Por isso, faço um apelo às mulheres que forem agendadas para que compareçam no dia e hora marcados. E se não puderem, comunicar ao município para que outra paciente possa ser chamada”, reforça o gestor.

Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Roberto Zacarias / SECOM

O atendimento é destinado a pacientes cadastradas no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado da Saúde (SES), respeitando a ordem da fila, com encaminhado à rede de saúde sempre que houver necessidade de acompanhamento complementar.

Os serviços ocorrem de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, podendo haver ajuste conforme a necessidade local. Informações sobre os exames devem ser verificadas diretamente com os municípios.

A iniciativa integra o Programa de Promoção e Prevenção da Saúde da Mulher do Governo do Estado. Cada unidade é equipada com mamógrafo e aparelho de ultrassom, além de contar com equipe multiprofissional composta por médico radiologista, técnico em radiologia e técnico de enfermagem, garantindo qualidade e segurança nos procedimentos.

Atualmente, as carretas estão em Catanduvas (Meio-Oeste) e em Nova Trento (Grandes Florianópolis), realizando os exames nas pacientes das regiões. Na sequência, a unidade móvel 1 está prevista para seguir à Fraiburgo (Alto Vale do Rio do Peixe), Canoinhas (Planalto Norte), Guaramirim (Vale do Itapocu) e Joinville (Nordeste). Já a segunda unidade seguirá para Santo Amaro da Imperatriz (Grande Florianópolis), Tubarão (Laguna), Meleiro (Carbonífera) e Içara (Extremo Sul Catarinense).

Mais informações:

Gabriela Ressel

Assessoria de Comunicação

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