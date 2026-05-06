VAAS e Natura: nova parceria amplia compliance com terceiros

A VAAS, plataforma de gestão de risco, acaba de anunciar uma parceria com a Natura, uma das maiores empresas de cosméticos do mundo, para ampliar a estrutura de compliance e due diligence da companhia na gestão de terceiros.

A fase inicial da implementação foi concluída em poucas semanas, e o projeto encontra-se agora em fase de evolução final, com a ativação de funcionalidades complementares e ajustes que vão consolidar a operação em sua capacidade plena.

Tecnologia coloca due diligence no ritmo da operação

Empresas com redes extensas de franquias e distribuidores enfrentam um desafio crescente: garantir que os processos de due diligence acompanhem o ritmo da operação sem comprometer a qualidade das análises ou sobrecarregar os times responsáveis.

Diferente de ferramentas genéricas, a startup VAAS desenhou uma arquitetura de risco construída para a realidade da Natura. Foram criados fluxos específicos para cada tipo de terceiro, com suas próprias regras, fontes de dados e política de risco, garantindo análises mais precisas e consistentes em toda a cadeia.

"A VAAS não chegou com uma solução pronta, chegou para entender o nosso processo. E foi justamente nesse entendimento que identificamos a possibilidade real de integração com os nossos diferentes sistemas internos, essencial para atender os múltiplos públicos do nosso projeto de Due Diligence 360. Com o fluxo automatizado, a liberação de green flags ganha em velocidade e consistência, agora é só fazer o ajuste fino e deixar a ferramenta trabalhar", explica Loreni de Sousa, analista de compliance sênior da Natura.

No novo sistema, agentes de inteligência passaram a gerar pareceres técnicos automaticamente, já formatados para chegar à Alta Direção sem retrabalho. Com processo de due diligence operando em três camadas e acesso a mais de 40 fontes de dados conectadas, as lacunas de informação e o tempo de análise por terceiro foram reduzidos significativamente.

Com a parceria, o time de compliance da Natura passou a ter a infraestrutura necessária para aprimorar o nível com due diligence estruturada, sem depender de análises manuais demoradas, e capacidade de escalar na velocidade que a estrutura da empresa exige.

"Ver uma empresa do porte da Natura colocando inovação no centro da sua estratégia de compliance é o tipo de movimento que eleva o padrão do mercado inteiro. Na Natura o compliance deixou de ser processo e passou a ser vantagem competitiva", conclui Gustavo Tremel, CEO da VAAS.

Sobre a VAAS

Presente em empresas de médio e grande porte em todo o Brasil, a VAAS é uma plataforma de gestão de risco que transforma a forma como empresas tomam decisões sobre terceiros. Com mais de 40 fontes de dados conectadas, fluxos configuráveis e inteligência que automatiza análises complexas, a VAAS permite que times de Compliance, Jurídico e Risco operem com a velocidade e a precisão que a operação exige.