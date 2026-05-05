Eduardo Leite e Gabriel Souza autorizam obras de melhorias na Escola Souza Doca, em Muçum

O governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza, acompanhados das secretárias de Obras Públicas, Izabel Matte, e da Educação, Raquel Teixeira, anunciaram, nesta terça-feira (5/5), a liberação de obras de melhorias na Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Souza Doca, em Muçum. O investimento é de R$ 806,3 mil, e a fiscalização dos serviços ficará a cargo da Secretaria de Obras Públicas (SOP).

O governador ressaltou o avanço das melhorias e o impacto direto na comunidade escolar. “Estamos fazendo um investimento importante na escola para requalificar toda a área esportiva, com as duas quadras sendo recuperadas. As obras já começam na próxima semana, com prazo de execução de poucos meses, e isso significa entregar um espaço mais adequado para os nossos alunos”, disse.

As intervenções contemplam a recuperação do piso das quadras de esportes, a substituição dos equipamentos esportivos (traves, tabelas e suporte de vôlei) e a pintura das quadras. A fiscalização será da 3ª Coordenadoria de Obras Públicas (Crop), de Estrela. O prazo de conclusão do serviço está previsto para o segundo semestre de 2026.

Gabriel destacou o impacto do equilíbrio das contas na retomada dos investimentos na rede pública estadual. “Estamos aplicando muitos recursos nas escolas. São mais de mil unidades em obras no Rio Grande do Sul, um Estado que tem 2.304 instituições escolares. E não são apenas números: são dados que representam mudança na vida das pessoas”, salientou. “Claro que educação não é só prédio, é muito mais. Porém, o edifício da escola também tem a ver com qualidade, pertencimento, acolhimento e bem-estar das pessoas, que passam boa parte de sua vida ali. Há poucos anos, o Estado não tinha recursos para nada disso, mas hoje o cenário está totalmente diferente.”

"Quando o governo olha para suas escolas, está cuidando não só de um prédio, mas de toda a população. Os investimentos que anunciamos não são somente para deixar a Souza Doca mais bonita ou funcional, o que já seria essencial. Essas obras tratam do futuro de Muçum e do Rio Grande do Sul. Esta comunidade escolar tinha uma demanda, o governo escutou e agora irá solucioná-la”, projetou Izabel.

“Estamos fazendo um investimento importante na escola para requalificar toda a área esportiva", frisou o governador -Foto: Vitor Rosa/Secom

Quase centenária

A escola, com 283 alunos dos ensinos Fundamental e Médio, tem 97 anos de história. As enchentes que atingiram o Vale do Taquari em 2023 e 2024 provocaram vários danos na estrutura da instituição. Para contorná-los, a Souza Doca contou com apoio de We Toys-Cavalo Caramelo, Banco Sicredi, Instituto Jama, União BR e Central Única de Favelas (Cufa) para realizar manutenções que incluíram troca de portas, pintura, reparos elétricos e conserto do telhado.

“As escolas da Rede Estadual vivem um momento de renovação e melhorias estruturais visíveis. A atuação conjunta entre as secretarias de Obras Públicas e da Educação nos permite avançar diariamente nesse sentido. A Souza Doca, impactada severamente pelas enchentes, é um exemplo de resiliência e força do povo gaúcho, e terá a etapa final de sua reforma concluída", afirmou Raquel.

“A obras irão proporcionar mais segurança, estrutura e qualidade para o ambiente escolar, oferecendo espaço adequado para educação física e fortalecendo a convivência e a proteção do patrimônio”, disse a diretora da unidade, Karina Baronio Cucioli.

Educação

Na educação, área tratada como prioridade por Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade. Desde o início da atual gestão, em 2023, o governo investiu R$ 14,2 milhões em 22 escolas localizadas em municípios abrangidos pela 3ª Crop, entre obras finalizadas, em execução ou em fase de contrato.

Em todo o Rio Grande do Sul, o governo destinou R$ 273,2 milhões para obras concluídas que beneficiaram 491 escolas e R$ 456,4 milhões para serviços em andamento, por iniciar e em fase de contrato para outras 313 unidades.