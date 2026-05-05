Terça, 05 de Maio de 2026
17°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Modernização de sistemas críticos avança no setor financeiro

Debates recentes entre especialistas indicam que a atualização tecnológica deixou de ser uma pauta exclusivamente técnica e passou a impactar diret...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
05/05/2026 às 19h27
Modernização de sistemas críticos avança no setor financeiro
Shutterstock

A modernização de sistemas críticos tem se consolidado como prioridade estratégica no setor financeiro brasileiro, diante do avanço da digitalização e da crescente complexidade operacional. Esse foi o pano de fundo de discussões realizadas durante o TQI Summit 2026, evento que ocorreu no dia 23 de abril e reuniu lideranças do setor para analisar os desafios da transformação tecnológica em ambientes de alta complexidade.

Entre os principais pontos debatidos, destacou-se a percepção de que a modernização tecnológica passou a ser tratada como um fator determinante para a competitividade, com impactos diretos na eficiência, na mitigação de riscos e na capacidade de crescimento das instituições. Nesse contexto, o avanço da inteligência artificial (IA) foi apontado como dependente de fundamentos ainda em desenvolvimento em muitas organizações, como qualidade de dados, arquitetura tecnológica e capacidade de execução.

Durante os debates, especialistas ressaltaram que a gestão da inovação em ambientes críticos exige equilíbrio entre competitividade, segurança e eficiência operacional. A discussão também enfatizou a importância de priorizar iniciativas com geração de valor mensurável e de conduzir a evolução tecnológica de forma estruturada, com governança orientada por métricas e alinhamento estratégico. Além disso, foram apresentados exemplos de aplicações práticas de inteligência artificial com ganhos de produtividade, bem como a relevância da cooperação entre instituições para o fortalecimento da segurança cibernética.

Para Mário Anseloni, CEO da TQI, o evento evidenciou um amadurecimento da agenda tecnológica no setor financeiro. "A modernização deixou de ser uma discussão restrita à tecnologia e passou a ocupar um papel central na estratégia das instituições, com impacto direto na capacidade de responder a mudanças de mercado e de sustentar crescimento com eficiência", afirmou.

Outro ponto relevante foi o papel dos sistemas legados, reconhecidos como ativos estratégicos por sustentarem operações e concentrarem regras de negócio críticas. Segundo Wallace Jagiello, executivo do Bradesco, Luiz Henrique Freitas, do Tribanco, e Mário Anseloni, CEO da TQI, a modernização desses sistemas tende a ocorrer de forma gradual, combinando controle de custos, governança eficiente e preservação do conhecimento técnico, especialmente diante de desafios como retenção de talentos.

Os debates também trouxeram uma visão prática sobre os riscos envolvidos na transformação tecnológica, incluindo impactos operacionais e a necessidade de planejamento rigoroso. A participação da alta gestão e dos conselhos foi apontada como essencial para a tomada de decisões estratégicas, assim como a formação de profissionais qualificados para sustentar a evolução tecnológica contínua.

Outro tema abordado foi o chamado "custo invisível" da não modernização, relacionado à perda de competitividade, à redução da capacidade de inovação e ao aumento da exposição a vulnerabilidades. Também foram destacadas dificuldades na atração e retenção de talentos, associadas a ambientes tecnológicos defasados.

Nesse cenário, a modernização incremental foi apontada como abordagem mais viável, com foco em entregas concretas e alinhamento às estratégias de negócio. Os painéis indicaram ainda que a arquitetura tecnológica desempenha papel central na geração de valor, ao viabilizar escalabilidade, segurança e integração entre sistemas.

A transformação também foi associada ao crescimento das organizações, com destaque para a importância de métricas claras, experimentação estruturada e integração entre áreas de tecnologia e negócio. Outro eixo relevante foi a discussão sobre o uso de nuvem e inteligência artificial em ambientes de missão crítica. Especialistas apontaram que modelos híbridos tendem a se consolidar como alternativa pragmática, equilibrando inovação e segurança. Além disso, foi ressaltada a importância de avaliar com profundidade o custo total das transformações, especialmente em processos de migração tecnológica. O cenário apresentado reforça a necessidade de maior agilidade na tomada de decisão e de capacidade contínua de adaptação, diante de um ambiente marcado por mudanças rápidas e disrupção tecnológica.

Ao longo das discussões, observou-se convergência em torno da ideia de que a modernização de sistemas críticos não se limita à atualização tecnológica, mas envolve garantir robustez operacional, produtividade e capacidade de resposta às transformações do setor.

O movimento ocorre em um contexto de maior pressão regulatória, intensificação da concorrência e avanço acelerado de novas tecnologias, fatores que ampliam a necessidade de evolução estrutural nas instituições financeiras.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação / GuttyTECH
Tecnologia Há 60 minutos

GuttyTech otimiza latência de PCs para e-sports

A GuttyTech, fundada pelo especialista Gustavo Oliveira, aplica técnicas de software em nível de kernel para otimizar computadores de alto desempen...
Tecnologia Há 2 horas

Sensormatic celebra 60 anos com foco no futuro do varejo

Empresa de tecnologia compartilha sua visão para os próximos anos do setor

 Allan Pablo
Tecnologia Há 3 horas

Brasil envelhece e demanda por tratamentos de retina dispara

Censo do IBGE aponta aumento de 56% na população idosa em uma década. Com o envelhecimento, crescem as doenças da retina que podem levar à perda de...

 Pexels
Tecnologia Há 4 horas

Empresa brasileira conquista designação AWS MSP Partner

A KXC Tecnologia da Informação, AWS Advanced Tier Services Partner com sede no Rio de Janeiro, obteve a designação AWS Managed Service Provider (MS...

 Imagem do Magnific/Adaptação IMOBMEET
Tecnologia Há 6 horas

IMOBMEET CRM automatiza recebíveis e reduz inadimplência

Ferramenta da IMOBMEET CRM se propõe a ajudar loteadores a centralizar carteira e reduzir inadimplência com automação e controle inteligente

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 30°
24° Sensação
0.89 km/h Vento
73% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h02 Nascer do sol
18h00 Pôr do sol
Quarta
29° 17°
Quinta
27° 15°
Sexta
16°
Sábado
14°
Domingo
14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 20 minutos

Modernização de sistemas críticos avança no setor financeiro
Senado Federal Há 20 minutos

Hermes Klann toma posse como senador por Santa Catarina
Fazenda Há 20 minutos

Receita Estadual divulga pontuação provisória dos municípios no Programa de Integração Tributária do segundo semestre de 2025
Educação Há 20 minutos

Eduardo Leite e Gabriel Souza reforçam preparação das escolas com primeiro plano climático da Rede Estadual
Tecnologia Há 57 minutos

GuttyTech otimiza latência de PCs para e-sports

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,91 -1,06%
Euro
R$ 5,74 -1,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 422,276,48 +1,13%
Ibovespa
186,753,81 pts 0.62%
Mega-Sena
Concurso 3003 (02/05/26)
08
24
27
37
47
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 7016 (04/05/26)
02
29
31
39
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3676 (04/05/26)
04
05
06
08
10
13
15
16
18
19
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2919 (04/05/26)
06
07
26
27
32
40
41
45
49
59
60
61
67
76
80
84
87
88
92
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2952 (04/05/26)
05
12
17
24
26
32
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias