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GuttyTech otimiza latência de PCs para e-sports

A GuttyTech, fundada pelo especialista Gustavo Oliveira, aplica técnicas de software em nível de kernel para otimizar computadores de alto desempen...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
05/05/2026 às 18h50
GuttyTech otimiza latência de PCs para e-sports
Divulgação / GuttyTECH

O cenário das competições digitais apresentou novas demandas por menor tempo de resposta em computadores. A GuttyTech, empresa focada em engenharia de sistemas e hardware, atua no mercado com o objetivo de reduzir a latência de entrada de comandos nas máquinas dos usuários.

A empresa foi fundada pelo técnico Gustavo Oliveira, que possui registros de desempenho de hardware certificados em categorias do ranking global HWBOT. A operação atua na resolução de falhas de processamento que afetam até mesmo equipamentos de alto custo.

Segundo análises de renderização publicadas pelo portal NVIDIA Developer, computadores frequentemente apresentam microtravamentos e alta latência sistêmica devido a processos em segundo plano. A GuttyTech aborda a questão aplicando reconfigurações na camada base do sistema operacional, referida na literatura técnica como nível de núcleo (Ring 0).

Um dos focos de atuação é a Latência de Chamada de Procedimento Adiado. Conforme a documentação de arquitetura de drivers da Microsoft Learn, rotinas prolongadas neste setor bloqueiam o processador. O procedimento da empresa reconfigura a distribuição de núcleos lógicos para isolar a aplicação principal, evitando a divisão de recursos com serviços secundários e estabilizando a fila de processamento do sistema.

No hardware, a metodologia atua por meio de parâmetros aplicados diretamente na placa principal. As intervenções incluem a manipulação do relógio base do processador, a sintonização de impedância e a redução nos ciclos de comunicação da memória de acesso aleatório. A diminuição elétrica dessas latências acelera a troca de dados entre os componentes do computador.

A empresa também utiliza técnicas físicas de controle elétrico baseadas na redução de tensão. A diminuição da carga energética resulta em temperaturas menores de operação e evita o estrangulamento térmico, cenário no qual o sistema reduz sua própria velocidade para evitar danos físicos por superaquecimento.

"Com a adoção de atualizações de rede focadas na fração do segundo em simuladores de tiro modernos, os motores de jogos exigem um equipamento sem oscilações de renderização", afirma Gustavo Oliveira. O profissional detalha que "o foco do serviço é reorganizar os processos para que o computador opere em sua capacidade nominal".

Operando a partir de Lisboa, Portugal, a GuttyTech atende usuários e profissionais do setor no Brasil e na Europa via acesso remoto. Além da atuação técnica, a empresa funciona como um centro educacional, fornecendo consultorias teóricas sobre a física dos semicondutores e a mecânica dos componentes operacionais.

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