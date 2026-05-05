Sensormatic celebra 60 anos com foco no futuro do varejo

A Sensormatic Solutions, portfólio global de soluções para o varejo da Johnson Controls (NYSE: JCI), celebra 60 anos de tecnologia e transformação inspiradas no varejo e impulsionadas pela inovação. Desde seus primeiros avanços na prevenção de furtos até as soluções atuais baseadas em inteligência artificial e em grande volume de dados, a empresa tem sido parceira constante de varejistas de todos os portes, fornecendo ferramentas que focam no crescimento, com o objetivo de manter os negócios lucrativos, as operações ágeis e as experiências dos clientes no centro.
"Nossa primeira tecnologia de Vigilância Eletrônica de Artigos (EAS) surgiu de uma tentativa frustrada de um gerente em pegar um ladrão de loja; desde então, ela expandiu para todos os segmentos varejistas e etapas da cadeia de suprimentos", afirma Tony D’Onofrio, presidente da Sensormatic.
"Nos últimos 60 anos, transformamos o que antes era uma maneira simples de identificar incidentes de furto na base para ecossistemas de análise de ponta a ponta, fundamentados em impacto mensurável e feedback do varejista. Mas não vamos parar por aqui. Estamos prontos para continuar a parceria com nossos clientes e parceiros do setor, impulsionando maior eficiência operacional, melhores experiências para o consumidor e maior lucratividade para os varejistas", prossegue.
O executivo também ressalta o investimento da Sensormatic no desenvolvimento de tecnologias com foco tanto nas demandas atuais do varejo quanto nos desafios futuros do setor, destacando as principais diretrizes da empresa:
"O setor varejista é mais do que uma coleção de empresas individuais; é um elemento complexo, interconectado e integral da vida moderna", define o presidente da Sensormatic. "Temos parceria com mais de 2 mil varejistas com aproximadamente 185 mil lojas em mais de 80 países em todo o mundo, ajudando-os a aprimorar experiências e a construir confiança com os consumidores. Isso é importante para cada organização, é claro, porém é mais do que isso. Nosso trabalho tem o objetivo de transformar o setor em grande escala, redefinindo como as empresas operam, como os consumidores compram e como varejistas e compradores se relacionam", conclui.