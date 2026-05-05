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Financiado pelo governo do Estado, Circuito Estadual de Skate terá oito etapas em maio

O Circuito Estadual de Skate terá mais oito etapas realizadas durante o mês de maio, após as quatro primeiras, que ocorreram em abril. O projeto, d...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
05/05/2026 às 16h32
Financiado pelo governo do Estado, Circuito Estadual de Skate terá oito etapas em maio
Participantes do Circuito Estadual de Skate em Capão da Canoa -Foto: Gustavo Roberto

O Circuito Estadual de Skate terá mais oito etapas realizadas durante o mês de maio, após as quatro primeiras, que ocorreram em abril. O projeto, do Programa Esporte e Lazer em Movimento, é financiado com um investimento de R$ 2,5 milhões pelo governo do Estado, via Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), e apadrinhado pelo ídolo da modalidade, Sandro Dias, o Mineirinho . Ao longo de 2026, os municípios recebem 20 etapas, além de um evento final, na Orla do Guaíba, em Porto Alegre.

Datas e municípios que receberão as etapas em maio:

  • 8 a 10 de maio – Tramandaí (Av. Beira-Mar, 1876) e Balneário Pinhal (Skate Park)
  • 15 a 17 de maio – Arroio do Meio (Rua São João, 374) e Lajeado (Negretti Skatepark)
  • 22 a 24 de maio – Pelotas (Parque Dom Antônio Zattera ) e Bagé (Pista Pública de Skate, na Rua Professor Melanie Granier, 534-568)
  • 29 a 31 de maio – Rio Grande (Cassino Skate Park) e Uruguaiana (Skate Park)

As etapas são realizadas em formato de sessões de treinamento, denominadas de “camps”, com 80 vagas por etapa. Podem participar crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, estudantes vinculados a instituições de ensino, matriculados e frequentando a escola. As inscrições são gratuitas, realizadas no site do Circuito, até um dia antes do começo de cada etapa do circuito. O projeto também prevê participação inclusiva, com acolhimento e atenção às necessidades específicas de cada participante, dentro dos critérios de idade e organização de cada etapa.

Nos eventos, além das sessões de treinamentos abertas aos espectadores, ocorrerão atividades de exercícios corporais, alongamento e técnicas de respiração, aula prática de iniciação ao skate, oficinas de stencil e skate de dedo, roda de sentimentos e bate-papo integrativo entre monitores e alunos.

Circuito foi lançado com evento em Portão e percorrerá 20 cidades

O lançamento do Circuito Estadual de Skate foi realizado em 28 de março, em Portão. Durante o evento, diversas atividades movimentaram o ato. O skatista profissional Paulo Galera fez uma apresentação, junto a convidados, para demonstrar a modalidade, e uma aula prática de iniciação ao skate foi desenvolvida.

Uma equipe responsável supervisionará todas as atividades e promoverá a valorização dos espaços públicos, a participação feminina e a presença de pessoas com deficiência a diversidade. Os eventos serão organizados em sessões de treinamento itinerantes e ações formativas, divididas em duas faixas etárias, dos sete aos 12 anos, e dos 13 aos 18.

A programação do Circuito Estadual de Skate contempla etapas em Portão, Montenegro, Canela, Capão da Canoa, Xangri-lá, Balneário Pinhal, Tramandaí, Arroio do Meio, Lajeado, Pelotas, Bagé, Rio Grande, Uruguaiana, Santa Maria, Santo Ângelo, Picada Café, Porto Alegre, Esteio, Novo Hamburgo e Sapiranga, além de um torneio amistoso final, que será realizado na Orla do Guaíba, em Porto Alegre.

Texto: Ascom SEL
Edição: Secom

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