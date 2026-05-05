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Empresa brasileira conquista designação AWS MSP Partner

A KXC Tecnologia da Informação, AWS Advanced Tier Services Partner com sede no Rio de Janeiro, obteve a designação AWS Managed Service Provider (MS...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
05/05/2026 às 15h58
Empresa brasileira conquista designação AWS MSP Partner
Pexels

A KXC Tecnologia da Informação, empresa com mais de 12 anos de operação e sede no Rio de Janeiro, obteve a designação AWS Managed Service Provider (MSP) Partner, concedida pela Amazon Web Services (AWS) a empresas que comprovam capacidade técnica avançada em gestão de ambientes de nuvem.

O processo envolveu auditoria conduzida por empresa independente credenciada pela AWS, com avaliação de 61 controles em seis domínios: segurança e conformidade, operações, gestão financeira de nuvem (FinOps), resposta a incidentes, continuidade do negócio e capacidade de migração.

A empresa orienta seu portfólio inteiramente ao segmento de pequenas e médias empresas (PMEs), distinguindo-se dentro do AWS Partner Network (APN). A carteira ativa supera 450 clientes em todo o Brasil, em verticais que incluem varejo, saúde, logística e tecnologia. Segundo dados da empresa, a KXC registra NPS de 98 pontos e taxa de retenção de 92%.

"Por que uma PME precisaria aceitar infraestrutura inferior à de um banco? Não precisaria. Foi isso que construímos", afirma Alex Assis, fundador e CTO da KXC.

A designação AWS MSP Partner amplia o acesso da KXC a recursos exclusivos do AWS Partner Network, entre eles suporte técnico diferenciado, acesso a programas de desenvolvimento do ecossistema AWS e maior visibilidade no AWS Marketplace, canal que conecta parceiros a clientes em todo o mundo.

O mercado brasileiro de serviços gerenciados de nuvem apresenta crescimento sustentado, impulsionado pela digitalização das PMEs e pela demanda crescente por eficiência operacional em infraestrutura de tecnologia.

Sobre a KXC

A KXC Tecnologia da Informação é um AWS Advanced Tier Services Partner especializado no segmento de PMEs, com sede em Niterói (RJ) e mais de 12 anos de operação. A empresa é detentora das Competências AWS em Inteligência Artificial Generativa e no segmento SMB.

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