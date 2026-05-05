Estado amplia assistência materno infantil com novo serviço no Hospital Regional de Palmitos no Oeste

Fotos: Divulgação Prefeitura de Palmitos

O Governo de Santa Catarina segue ampliando o atendimento materno infantil no Oeste. Já está em funcionamento o novo Serviço de Atendimento Obstétrico e Neonatal (SAON) do Hospital Regional de Palmitos (HRP), inaugurado na última quinta-feira (30). A iniciativa é viabilizada pelo Governo de Santa Catarina, por meio de convênio de R$ 2,7 milhões, além de apoio da gestão municipal. O novo centro funciona 24 horas por dia, permitindo partos humanizados e assistência neonatal mais próxima do domicílio das pacientes.

“Por orientação do governador Jorginho Mello, reestruturamos um serviço que era uma demanda histórica da região. O SAON vai garantir atendimento qualificado às gestantes e recém-nascidos, reduzir deslocamentos e desafogar a rede em Chapecó, fortalecendo a saúde materno infantil no Oeste”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

A estimativa é que o centro obstétrico realize cerca de 35 partos por mês. A estrutura conta com uma equipe técnica composta por quatro enfermeiras e quatro técnicas de enfermagem, além de suporte assistencial em áreas de recepção, farmácia, higiene e nutrição, assegurando atendimento integral e contínuo.

Foto: Reprodução/Secom SC

Para a prefeita de Palmitos, Giovana Giacomolli, a entrega representa um marco histórico para a saúde local, especialmente no ano do centenário do município. Segundo ela, a nova estrutura garante que as famílias tenham acesso a um atendimento digno e de qualidade, sem a necessidade de deslocamentos extensos para outras cidades, como Chapecó, que anteriormente concentrava essa demanda.

O SAON atenderá gestantes de baixo risco de sete municípios da região Oeste: Palmitos, Riqueza, Mondaí, Caibi, Cunhataí, Águas de Chapecó e São Carlos. Os casos de média e alta complexidade seguem com retaguarda do Hospital Regional do Oeste (HRO), em Chapecó.

A implantação do serviço fortalece as políticas públicas de saúde e avança ainda mais na regionalização da assistência no Oeste. Com o novo investimento, o Governo do Estado reafirma o compromisso de ampliar o acesso aos serviços de saúde, fortalecer a rede hospitalar regional e garantir atendimento mais próximo, humanizado e de qualidade à população catarinense.

Com informações da ASCOM do Município de Palmitos.

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