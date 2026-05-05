Terça, 05 de Maio de 2026
17°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

IPE Saúde promete melhorar atendimento a partir de julho

Mais de 3 mil inscrições foram aprovadas até o momento; nova etapa prevê edital complementar e modernização do sistema

Por: Marcelino Antunes Fonte: GZH
05/05/2026 às 13h52 Atualizada em 05/05/2026 às 14h02
IPE Saúde promete melhorar atendimento a partir de julho
(Foto: Lauro Alves / Agencia RBS)

O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul concluiu a etapa inicial de habilitação de novos médicos e atualização cadastral dos profissionais já vinculados. Com isso, a instituição atingiu cerca de 50% do objetivo estabelecido no ano anterior, que prevê o preenchimento de 10.460 vagas distribuídas em 356 municípios gaúchos.

Ao todo, foram registradas 6.891 candidaturas, das quais 3.341 foram validadas, resultando na ocupação de 5.306 postos. O regulamento permite que cada médico atue em mais de uma cidade e em até três áreas de especialização, desde que comprove qualificação adequada.

Entre os cadastros não aprovados, 386 profissionais já enviaram documentação complementar, enquanto outros 594 ainda não apresentaram certificados obrigatórios exigidos no processo.

As informações foram divulgadas na manhã de segunda-feira (4), durante entrevista do presidente do IPE Saúde, Paulo Rogério Silva dos Santos. Segundo ele, os contratos firmados passam a valer a partir de 1º de julho. Já os cerca de 2,5 mil médicos que não atualizaram seus dados continuarão atendendo normalmente até o fim de 2026.

De acordo com o dirigente, a expectativa é atingir aproximadamente 8 mil médicos ativos a partir de julho. Ele afirmou ainda que será feita uma busca ativa para entender os motivos da não atualização cadastral por parte de alguns profissionais.

O presidente também destacou que os números apresentados ainda não são definitivos, pois o prazo para envio de documentos segue aberto. Em relação às críticas sobre possível excesso de burocracia no processo, ele rebateu afirmando que as exigências são simples e não representam dificuldade significativa aos participantes.

Novo edital e melhorias

Uma nova chamada pública deve ser lançada no segundo semestre, com o objetivo de preencher as vagas que ainda restarem. Além disso, estão em análise propostas de incentivos financeiros para os médicos credenciados, embora os valores ainda não tenham sido definidos, visando manter o equilíbrio financeiro do sistema.

Outro avanço anunciado é a implantação de uma plataforma digital mais moderna, que permitirá acesso à lista de profissionais credenciados e avaliação dos serviços pelos usuários.

Com cerca de 830 mil beneficiários, o IPE Saúde é o maior plano assistencial do estado. A gestão atual destaca a importância do atendimento básico e preventivo como estratégia prioritária, buscando fortalecer a porta de entrada do sistema.

Mesmo com o avanço no credenciamento, ainda há carência de especialistas em áreas como pediatria, psiquiatria, ginecologia e endocrinologia. Por outro lado, há maior disponibilidade de profissionais em segmentos como oftalmologia, dermatologia, gastroenterologia e cirurgia vascular. Atualmente, cerca de 20% dos médicos vinculados já atuam como pessoa jurídica, modelo que oferece melhor remuneração dentro do sistema.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem do Magnific/standret
Saúde Há 25 minutos

Beleza natural impulsiona medicina estética

Expansão da medicina estética reflete mudança no perfil do paciente, que prioriza segurança, discrição e naturalidade
Saúde Há 2 horas

Hantavírus: OMS suspeita de rara transmissão entre humanos em navio

Ao menos três pessoas morreram a bordo do MV Hondius

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Saúde Há 3 horas

Vigilância do câncer relacionado ao trabalho ganha novas diretrizes

Atualização cadastral foi apresentada em seminário do Inca

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 3 horas

Congresso do Cepon abre inscrições e submissão de trabalhos científicos

Foto: Arquivo Secom/GOVSCEstão abertas as inscrições e a submissão de trabalhos científicos para o IV Congresso do Cepon, que será realizado nos di...

 Médicos orientam profissionais da saúde do Interior entre 10h e 22h -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 3 horas

Governo do Estado lança serviço de Telemedicina Pediátrica e começa a orientar remotamente equipes de todo o RS

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES) e do Departamento de Regulação Estadual (DRE), colocou em funcionamento na segunda-feira...

Tenente Portela, RS
29°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 30°
29° Sensação
1.49 km/h Vento
44% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h02 Nascer do sol
18h00 Pôr do sol
Quarta
29° 17°
Quinta
27° 15°
Sexta
16°
Sábado
14°
Domingo
14°
Últimas notícias
Saúde Há 21 minutos

Beleza natural impulsiona medicina estética
Direitos Humanos Há 21 minutos

Apelo à ONU defende não prescrição dos Crimes de Maio de 2006
Educação Há 22 minutos

Desenrola Fies prevê desconto de até 99% das dívidas; confira regras
Economia Há 22 minutos

Média de preços para o Dia das Mães sobe abaixo da inflação
Alerta Sanitário Há 32 minutos

Casos de Raiva Herbívora acendem sinal de atenção em Tiradentes do Sul

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,91 -0,98%
Euro
R$ 5,75 -0,88%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 423,303,37 +1,29%
Ibovespa
186,377,08 pts 0.42%
Mega-Sena
Concurso 3003 (02/05/26)
08
24
27
37
47
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 7016 (04/05/26)
02
29
31
39
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3676 (04/05/26)
04
05
06
08
10
13
15
16
18
19
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2919 (04/05/26)
06
07
26
27
32
40
41
45
49
59
60
61
67
76
80
84
87
88
92
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2952 (04/05/26)
05
12
17
24
26
32
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias