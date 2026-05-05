IPE Saúde promete melhorar atendimento a partir de julho

O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul concluiu a etapa inicial de habilitação de novos médicos e atualização cadastral dos profissionais já vinculados. Com isso, a instituição atingiu cerca de 50% do objetivo estabelecido no ano anterior, que prevê o preenchimento de 10.460 vagas distribuídas em 356 municípios gaúchos.

Ao todo, foram registradas 6.891 candidaturas, das quais 3.341 foram validadas, resultando na ocupação de 5.306 postos. O regulamento permite que cada médico atue em mais de uma cidade e em até três áreas de especialização, desde que comprove qualificação adequada.

Entre os cadastros não aprovados, 386 profissionais já enviaram documentação complementar, enquanto outros 594 ainda não apresentaram certificados obrigatórios exigidos no processo.

As informações foram divulgadas na manhã de segunda-feira (4), durante entrevista do presidente do IPE Saúde, Paulo Rogério Silva dos Santos. Segundo ele, os contratos firmados passam a valer a partir de 1º de julho. Já os cerca de 2,5 mil médicos que não atualizaram seus dados continuarão atendendo normalmente até o fim de 2026.

De acordo com o dirigente, a expectativa é atingir aproximadamente 8 mil médicos ativos a partir de julho. Ele afirmou ainda que será feita uma busca ativa para entender os motivos da não atualização cadastral por parte de alguns profissionais.

O presidente também destacou que os números apresentados ainda não são definitivos, pois o prazo para envio de documentos segue aberto. Em relação às críticas sobre possível excesso de burocracia no processo, ele rebateu afirmando que as exigências são simples e não representam dificuldade significativa aos participantes.

Novo edital e melhorias

Uma nova chamada pública deve ser lançada no segundo semestre, com o objetivo de preencher as vagas que ainda restarem. Além disso, estão em análise propostas de incentivos financeiros para os médicos credenciados, embora os valores ainda não tenham sido definidos, visando manter o equilíbrio financeiro do sistema.

Outro avanço anunciado é a implantação de uma plataforma digital mais moderna, que permitirá acesso à lista de profissionais credenciados e avaliação dos serviços pelos usuários.

Com cerca de 830 mil beneficiários, o IPE Saúde é o maior plano assistencial do estado. A gestão atual destaca a importância do atendimento básico e preventivo como estratégia prioritária, buscando fortalecer a porta de entrada do sistema.

Mesmo com o avanço no credenciamento, ainda há carência de especialistas em áreas como pediatria, psiquiatria, ginecologia e endocrinologia. Por outro lado, há maior disponibilidade de profissionais em segmentos como oftalmologia, dermatologia, gastroenterologia e cirurgia vascular. Atualmente, cerca de 20% dos médicos vinculados já atuam como pessoa jurídica, modelo que oferece melhor remuneração dentro do sistema.

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