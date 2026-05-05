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Rio Preto recebe evento gratuito de IA com apoio da Meta

Hablla e Meta realizam primeiro evento focado em IA conversacional e WhatsApp Business no interior de São Paulo, no dia 28 de maio

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
05/05/2026 às 12h55
Rio Preto recebe evento gratuito de IA com apoio da Meta
Hablla

A Hablla, startup brasileira de IA especializada em Marketing Conversacional Integrado e certificada pela Meta como Business Solution Provider (BSP) tier Select, anuncia a realização do Conversational Growth Experience 2026, primeiro evento focado em operação prática de WhatsApp Business e IA para geração de resultados comerciais no interior de São Paulo.

O evento acontece no dia 28 de maio, a partir das 18h30, no Hilton Garden Inn Georgina, em São José do Rio Preto. A entrada é gratuita e as inscrições podem ser feitas neste link, com vagas limitadas.

O WhatsApp deixou de ser apenas um canal de atendimento para se tornar uma infraestrutura central de crescimento das empresas. "Com as novas atualizações da Meta, estamos entrando em uma nova fase: mais controle, mais dados e mais capacidade de escalar receita através de conversas", afirma Alvaro Magri, COO e cofundador da Hablla.

O evento é direcionado a executivos e líderes de marketing, vendas, CX e tecnologia que buscam escalar operações com previsibilidade, controle de dados e maior eficiência na conversão. A programação aborda, de forma prática e estratégica, como transformar o WhatsApp no principal ativo de aquisição, conversão e retenção.

A edição de São José do Rio Preto prevê análise das mudanças mais recentes da Meta — incluindo Username, Direct Send API, ligações via WhatsApp e o modelo de Coexist (Coexist) — e seus impactos diretos na arquitetura de crescimento das empresas. Os temas se conectam às principais alavancas de geração de demanda e mensuração, com destaque para o Click to WhatsApp Ads (CTWA) como motor de aquisição previsível e a Conversions API (CAPI) como base para rastreamento avançado e otimização de campanhas.

Todo o conteúdo é estruturado dentro do conceito de Marketing Conversacional Integrado (MCI), que propõe eliminar silos entre marketing, vendas e atendimento, criando uma jornada contínua orientada por dados e performance. Entre os temas abordados estão ainda casos reais de empresas que estruturaram crescimento com operações conversacionais, apresentação do Tracker da Hablla para visão end-to-end da jornada e lançamento da nova versão da plataforma, com foco em automação, inteligência e performance.

"Este não é um evento sobre ferramentas isoladas, é sobre como construir uma máquina de crescimento integrada, onde mídia, dados e conversa trabalham de forma orquestrada", destaca Marcus Barboza, CRO da Hablla e criador da metodologia MCI (Marketing Conversacional Integrado).

No Conversational Growth Experience, cada participante visualizará como estruturar uma arquitetura operacional validada pela Meta, explicação sobre agentes autônomos para operações comerciais, métricas aplicáveis como Conversation Score, SLA em tempo real e distribuição inteligente, além de Q&A aberto com os founders da Hablla.

"O WhatsApp virou o principal canal comercial do Brasil. Mas a maioria das empresas opera nele de forma amadora, sem estrutura, sem governança, sem previsibilidade. O resultado é oportunidade perdida disfarçada de atendimento humanizado", pontua Rodrigo Xavier, CEO e cofundador da Hablla.

O evento integra uma série de edições do Conversational Growth Experience 2026 que percorre dez cidades do Brasil e Montevidéu, no Uruguai.

Sobre o evento Conversational Growth Experience 2026 em São José do Rio Preto

Data: 28 de maio de 2026 Horário: 18h30 Local: Hilton Garden Inn Georgina — Av. Anísio Haddad, 8001, Jardim Vivendas, São José do Rio Preto (SP)Inscrições: https://sympla.com.br/hablla — gratuitas e limitadas

Programação:

  • Abertura e apresentação da metodologia MCI (Marketing Conversacional Integrado)
  • Novas atualizações da Meta: Username, Direct Send API, ligações via WhatsApp e modelo Coexist
  • Click to WhatsApp Ads (CTWA): aquisição previsível em escala
  • Conversions API (CAPI): rastreamento avançado e otimização de ROI
  • Agentes autônomos para operações comerciais
  • Métricas aplicáveis: Conversation Score, SLA em tempo real e distribuição inteligente
  • Casos reais de empresas que escalaram com operações conversacionais
  • Apresentação do Tracker da Hablla e da nova versão da plataforma
  • Q&A aberto com founders da Hablla

Para quem é

Gestores e líderes de marketing, vendas, customer success, CX e founders de empresas que operam comercialmente via WhatsApp e buscam escalar resultados sem aumentar proporcionalmente a equipe.

Sobre a Hablla

A Hablla é uma startup de IA especializada em Marketing Conversacional Integrado que unifica marketing, vendas e atendimento. Certificada pela Meta como BSP Select (tier mais alto do programa de parceiros WhatsApp), processa mais de 30 milhões de conversas mensais e atende clientes dos mais diversos segmentos. Recentemente, a empresa captou R$ 3,1 milhões em rodada liderada pela Bossa Invest, alcançando valuation de R$ 41 milhões.

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