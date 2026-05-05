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Congresso do Cepon abre inscrições e submissão de trabalhos científicos

Foto: Arquivo Secom/GOVSCEstão abertas as inscrições e a submissão de trabalhos científicos para o IV Congresso do Cepon, que será realizado nos di...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
05/05/2026 às 12h20
Congresso do Cepon abre inscrições e submissão de trabalhos científicos
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Arquivo Secom/GOVSC

Estão abertas as inscrições e a submissão de trabalhos científicos para o IV Congresso do Cepon, que será realizado nos dias 17 e 18 de julho, no Centro de Convenções de Florianópolis (Centrosul), em Florianópolis. Com o tema “Desafios da Oncologia: rumo à próxima fronteira científica”, o evento é promovido pelo Centro de Pesquisas Oncológicas (Cepon), instituição pública do Governo de Santa Catarina. É um dos principais espaços de discussão científica na área, compartilhando conhecimento, atualização técnica e fortalecimento das práticas assistenciais.

A expectativa é reunir cerca de 1.500 participantes, entre profissionais envolvidos no cuidado do câncer, especialistas, pesquisadores, profissionais de saúde, gestores e estudantes, com abrangência estadual e nacional. O evento contará com palestras, mesas-redondas e apresentação de trabalhos científicos, promovendo a integração entre as diferentes áreas do cuidado oncológico.

“O IV Congresso do Cepon simboliza não apenas a trajetória de mais de cinco décadas da instituição, mas também nosso compromisso permanente com a qualificação profissional, a inovação e a excelência no cuidado. Será um espaço de troca de experiências, atualização científica e integração entre especialistas, com foco na melhoria contínua da assistência ao paciente oncológico”, destaca o diretor-geral do Cepn, Alvin Laemmel.

A programação científica do congresso contempla, de forma abrangente e integrada, as principais áreas da oncologia contemporânea, com discussões em Oncologia Clínica — com ênfase em tumores genito-urinários, gastrointestinais, ginecológicos, de mama, pulmão, além de sarcomas e melanomas — reunindo atualizações relevantes sobre diagnóstico, tratamento e novas abordagens terapêuticas.

A Hematologia também terá espaço de destaque, assim como a Cirurgia Oncológica e a Cirurgia de Cabeça e Pescoço, ampliando o debate sobre intervenções especializadas. O encontro inclui conteúdos voltados à Dor e Anestesia, além de um eixo multiprofissional e de gestão, reforçando a importância da atuação integrada e da organização dos serviços de saúde no atendimento oncológico.

Submissão de trabalhos e inscrições

Profissionais e pesquisadores interessados em apresentar estudos científicos já podem acessar o site oficial do evento para consultar as normas e realizar a submissão. As inscrições também estão abertas ao público-alvo do congresso.

Mais informações sobre programação, prazos e valores estão disponíveis em:  www.congressodocepon.com.br

Texto: Michelle Valle / Comunicação CEPON

Mais informações:
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram  @saude.sc

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