Benefícios e premiações aumentam retenção de talentos

A rotina profissional se transformou nos últimos anos, com jornadas híbridas, equipes multidisciplinares descentralizadas e tecnologias que permitem a conexão de qualquer lugar, a qualquer hora. Em meio a estas mudanças, o pacote de benefícios, antes igual para todos, precisa se adaptar às prioridades e ao estilo de vida de cada profissional.

Atentas a essa transformação, empresas têm tentado se ajustar a esse novo cenário. A ACG | PagCorp, por exemplo, que é uma fintech de meios de pagamento e gestão de despesas corporativas, lançou o PagCorp Benefícios, um cartão com até 12 categorias de benefícios flexíveis (de alimentação, refeição e transporte a saúde & bem-estar, mobilidade, educação, cultura e saldo livre) como uma solução integrada ao seu principal produto, o PagCorp.

A estratégia por trás dessa flexibilidade é construída para o salário não ser o único fator de decisão para os profissionais. Um pacote de benefícios moderno, que apoia o bem-estar físico, mental e financeiro do colaborador, visa demonstrar um cuidado genuíno da empresa com sua equipe. Ao permitir que cada pessoa direcione os recursos para o que mais valoriza, seja um curso, uma atividade física ou o supermercado do mês, a ideia da empresa é aumentar a satisfação, o engajamento e, consequentemente, a retenção de seus talentos.

A aposta em flexibilidade está alinhada às tendências de gestão de pessoas. Uma pesquisa da Serasa Experian revela que, para 46,4% dos profissionais, o pacote de benefícios é um fator decisivo ao aceitar uma nova proposta de trabalho.

"O mercado de trabalho brasileiro vive um momento de alta competitividade na busca por talentos qualificados. Oferecer benefícios flexíveis e de uso intuitivo tornou-se um diferencial estratégico para construir marcas empregadoras fortes", afirma Liliane Josua Czarny, sócia e co-CEO da ACG | PagCorp. A fintech, que movimentou R$ 4,7 bilhões em transações de benefícios em 2024, projeta ampliar sua base de 10 mil empresas-clientes em até 30% nos próximos dois anos com o novo produto.

Reconhecimentos e prêmios para engajar

A ACG | PagCorp desenvolveu uma solução para o reconhecimento de equipes: o PagCorp Premiações. Trata-se de um cartão-presente virtual e personalizável, que elimina o gasto com a logística de distribuição de presentes físicos e com o próprio plástico do cartão físico e oferece total liberdade de escolha a quem o recebe. A ferramenta visa premiar o desempenho de colaboradores, reconhecer a eficiência de fornecedores ou presentear parceiros de negócio, podendo inclusive ser colocada nas carteiras digitais.

"O grande diferencial destes produtos é a personalização. Permitir que a empresa coloque sua própria marca nos cartões de Benefícios e Premiações cria uma experiência coesa e poderosa. O colaborador sente que aquele reconhecimento e aquele cuidado vêm diretamente da empresa em que ele trabalha, não de um fornecedor terceiro. Esse é um detalhe que fortalece a conexão e o sentimento de pertencimento", explica Natalia Veneziani, diretora comercial da ACG | PagCorp.

Estratégias como campanhas de incentivo e premiação podem ser apostas para ir além do reconhecimento e impulsionar resultados. A ideia, neste caso, é criar um tipo de ciclo virtuoso: metas gerando motivação, o desempenho sendo recompensado de forma ágil e a valorização estimulando um engajamento contínuo.

Com uma solução digital com personalização, a empresa pode criar campanhas para equipes de vendas, projetos específicos ou datas comemorativas com a mesma facilidade, permitindo um controle financeiro ágil e escalável, sendo indicado para setores como varejo, franquias, indústria, construção civil e áreas comercial e de marketing, que demandam agilidade em suas ações de premiação.

Cada ação de premiação é organizada no sistema como uma campanha, o que facilita a gestão e a personalização dos cartões e comunicações. O PagCorp Premiações, por exemplo, pode ser usado para o pagamento de comissões, em datas comemorativas como aniversário e Natal e em outras ações de relacionamento.

A experiência para o premiado é totalmente digital. Pelo aplicativo, é possível acompanhar o saldo e o histórico de gastos. O cartão pode ser usado em compras online, aplicativos de delivery e transporte, ou adicionado a carteiras digitais (como Apple Pay e Google Pay) para pagamentos em lojas físicas da rede Mastercard no Brasil.

Novas estratégias como essa, visam transformar a maneira como as empresas reconhecem e valorizam pessoas, unindo benefícios flexíveis e premiações em uma única plataforma.