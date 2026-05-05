Fábio Santoro reforça expansão da Prospera

A Prospera nasceu com a proposta de resolver duas das maiores distorções do mercado brasileiro, o alto custo da energia, um gasto essencial e recorrente, e o baixo aproveitamento dos pontos de fidelidade, que frequentemente expiram sem uso.

A partir dessa tese, a empresa desenvolveu uma solução que transforma pontos em moeda de impacto socioambiental positivo, permitindo que sejam utilizados para gerar descontos e pagamento da conta de luz. O modelo conecta consumo, engajamento e sustentabilidade, incorporando o uso de energia limpa e a compensação de carbono, e criando uma alternativa prática para reduzir o custo de vida e ampliar o acesso à energia.

A ambição da Prospera é, até 2030, impactar positivamente 60 milhões de famílias, possibilitando o acesso a energia mais acessível, não apenas como benefício financeiro, mas como uma questão de dignidade, oportunidade e inclusão.

É nesse contexto que a empresa anuncia a chegada de Fabio Santoro como novo sócio e membro do Conselho Consultivo, responsável pelas frentes de loyalty e estratégias de go-to-market.

Santoro possui trajetória consolidada no mercado brasileiro de fidelização, com atuação relevante no desenvolvimento e expansão de programas de relacionamento. Com mais de 30 anos de atuação, é vice-presidente da Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização (ABEMF) e foi um dos sócios-fundadores da Dotz, listada na bolsa de valores brasileira.

Ao longo da carreira, participou da construção do mercado moderno de loyalty no país, liderando iniciativas de campanhas de incentivo, coalizões de programas e estratégias de relacionamento com consumidores.

Na Prospera, sua missão será estruturar e acelerar a coalizão de programas de fidelidade, conectando grandes players do setor e ampliando a escala, a liquidez dos pontos e a confiança no modelo.

A empresa integra energia por assinatura, um programa de fidelidade próprio e uma comunidade digital, em que usuários acumulam pontos por meio de engajamento e parcerias e os convertem em benefícios reais na conta de luz.

"O nosso objetivo é transformar pontos em algo que faça diferença no dia a dia das pessoas. Quando conectamos fidelização a um custo essencial como a energia, geramos impacto direto na vida de milhões de brasileiros", afirma Marcelo Freitas, CEO da Prospera.

"A fidelização sempre teve enorme potencial, mas muitas vezes faltava utilidade prática para os pontos. Ao conectar esse universo à conta de energia, criamos um benefício imediato, recorrente e escalável", destaca Santoro.

Com a chegada do executivo, a Prospera pretende acelerar a formação de sua coalizão de parceiros e ampliar a adoção do modelo no mercado.

Antes de atuar no setor de fidelização, Santoro trabalhou na PwC, participando de projetos de tecnologia e consultoria para empresas como Coca-Cola e AmBev. É formado em Engenharia Civil pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e possui MBAs pela BSP e pela University of Toronto.

A Prospera opera ainda o Soul Business, hub que permite às empresas engajar clientes, impulsionar vendas e ampliar a circulação de pontos, além da comunidade digital Soul Up, onde usuários acumulam benefícios e os utilizam no pagamento da conta de energia.

Usuários interessados podem participar do ecossistema e começar a acumular pontos por meio do aplicativo Soul Up.

Sobre a Prospera

A Prospera nasceu para tornar a sustentabilidade simples, acessível e vantajosa, integrando energia, fidelização e comunidade digital.

Por meio do ecossistema Soul, usuários acumulam pontos a partir de engajamento e parcerias e os convertem em benefícios, como desconto na conta de luz. Ao mesmo tempo, empresas conseguem ampliar vendas, fidelizar clientes e gerar valor direto ao consumidor.

Com um modelo que também incorpora energia limpa e incentiva o consumo mais eficiente, a Prospera busca conectar impacto socioambiental a vantagens financeiras de forma simples, prática e acessível.