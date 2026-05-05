Após emergência no Estado, Hospital de Tenente Portela, ainda não tem aumento significativo, mas monitora possível alta nos próximos dias

Diante do aumento nas internações por doenças respiratórias em todo o Rio Grande do Sul — situação que levou o Estado a decretar emergência em saúde — a realidade na Região Celeiro, ao menos por enquanto, segue estável. No entanto, a expectativa é de mudança nas próximas semanas, conforme indicam dados históricos e a evolução dos casos na capital.

Referência para diversos municípios da região, o Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela, ainda não registrou aumento significativo nas internações por doenças respiratórias. De acordo com informações da própria instituição, a média semanal permanece entre cinco e sete internações, número considerado dentro da normalidade para o período.

Atualmente, cinco pacientes estão internados com quadros respiratórios. Entre eles, dois já tiveram diagnóstico confirmado para influenza A — incluindo uma mãe e um recém-nascido. Os demais pacientes aguardam resultados de exames laboratoriais enviados ao laboratório central do Estado.

Apesar da estabilidade momentânea, o hospital mantém atenção redobrada. Isso porque, historicamente, o comportamento das doenças respiratórias na região costuma seguir o padrão observado em Porto Alegre, com um intervalo de uma a duas semanas. Ou seja, o aumento já registrado na capital pode refletir em breve no interior.

A presença de casos positivos de influenza A já indica a circulação ativa do vírus na região, ainda que dentro de um patamar considerado habitual. Diante desse cenário, a expectativa da equipe de saúde é de que haja crescimento na demanda por internações nas próximas semanas, acompanhando a tendência estadual.

Enquanto isso, o hospital segue monitorando os casos e se preparando para uma possível elevação no número de atendimentos, reforçando a importância da vigilância e das medidas preventivas neste período de maior circulação de vírus respiratórios.

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