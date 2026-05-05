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Após emergência no Estado, Hospital de Tenente Portela, ainda não tem aumento significativo, mas monitora possível alta nos próximos dias

Com cenário ainda estável na Região Celeiro, unidade projeta aumento nas próximas semanas seguindo tendência observada em Porto Alegre

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
05/05/2026 às 07h14
Após emergência no Estado, Hospital de Tenente Portela, ainda não tem aumento significativo, mas monitora possível alta nos próximos dias
(Foto: Jornal Província)

Diante do aumento nas internações por doenças respiratórias em todo o Rio Grande do Sul — situação que levou o Estado a decretar emergência em saúde — a realidade na Região Celeiro, ao menos por enquanto, segue estável. No entanto, a expectativa é de mudança nas próximas semanas, conforme indicam dados históricos e a evolução dos casos na capital.

Referência para diversos municípios da região, o Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela, ainda não registrou aumento significativo nas internações por doenças respiratórias. De acordo com informações da própria instituição, a média semanal permanece entre cinco e sete internações, número considerado dentro da normalidade para o período.

Atualmente, cinco pacientes estão internados com quadros respiratórios. Entre eles, dois já tiveram diagnóstico confirmado para influenza A — incluindo uma mãe e um recém-nascido. Os demais pacientes aguardam resultados de exames laboratoriais enviados ao laboratório central do Estado.

Apesar da estabilidade momentânea, o hospital mantém atenção redobrada. Isso porque, historicamente, o comportamento das doenças respiratórias na região costuma seguir o padrão observado em Porto Alegre, com um intervalo de uma a duas semanas. Ou seja, o aumento já registrado na capital pode refletir em breve no interior.

A presença de casos positivos de influenza A já indica a circulação ativa do vírus na região, ainda que dentro de um patamar considerado habitual. Diante desse cenário, a expectativa da equipe de saúde é de que haja crescimento na demanda por internações nas próximas semanas, acompanhando a tendência estadual.

Enquanto isso, o hospital segue monitorando os casos e se preparando para uma possível elevação no número de atendimentos, reforçando a importância da vigilância e das medidas preventivas neste período de maior circulação de vírus respiratórios.

 

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