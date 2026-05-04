Gabriel Souza assina convênio de R$ 2,1 milhões para equipamentos oncológicos no Hospital São Vicente de Paulo, em Osório

O vice-governador Gabriel Souza assinou na segunda-feira (4/5) o convênio de R$ 2,1 milhões para aquisição e instalação de equipamentos e mobiliário para o bloco cirúrgico do Hospital Beneficente São Vicente de Paulo, em Osório. Os recursos do Programa Avançar Mais na Saúde irão modernizar a unidade que passará a realizar cirurgias de oncologia no local. O convênio também foi assinado pela secretária da Saúde, Lisiane Fagundes.

Os novos equipamentos vão permitir a realização de procedimentos oncológicos eletivos e de urgência no hospital, reduzindo filas e o tempo de espera entre diagnóstico e tratamento. “Hoje é o passo decisivo para viabilizar um serviço completo de oncologia aqui em Osório, com atendimento integral para a população”, disse Gabriel Souza. “Estamos garantindo mais estrutura, mais segurança na gestão dos recursos e ampliando a capacidade do hospital, que já saiu de 23 para mais de 400 cirurgias mensais pelo Sistema Único de Saúde (SUS). E vamos seguir avançando para atender cada vez mais pessoas com qualidade e resolutividade”, ressaltou o vice-governador.

Os equipamentos ampliarão o acesso da população local a diagnósticos e atendimentos pelo SUS próximo de suas residências, sem necessidade de deslocamento a Porto Alegre. Serão beneficiados não apenas os moradores de Osório como os de outros 22 municípios para os quais o hospital é referência, em um total de 265 mil pessoas.

A secretária Lisiane Fagundes destacou a importância do investimento em cirurgias no Litoral Norte. “É a minha primeira agenda como secretária aqui no município de Osório e aqui no hospital de Osório, o hospital que eu nasci. Tem uma representação diferente para mim”, relatou Lisiane. A secretária da Saúde lembrou que o hospital se encontra sob intervenção do Estado desde 2023, mas mantém os serviços à população.

“Pouco mais de três anos atrás, quando nós recebemos a notícia da intervenção no hospital e a gente tinha o risco de fechamento de serviços, eu tinha duas angústias. A angústia de diretora do Departamento Hospitalar, preocupada com os 23 municípios que são referência para cá, e a angústia de filha que tem os pais que moram aqui em Osório. Quero cumprimentar o nosso vice-governador, Gabriel Souza, que sempre colocou a solução do Hospital de Osório como uma pauta prioritária. Não só porque é do litoral, mas também porque, sendo do litoral, conhece a realidade que a gente tem aqui”, complementou a secretária.

Para a médica oncologista do hospital Dienata Ribeiro Bueno, a possibilidade de realização de cirurgias da especialidade no local trará mais conforto e resolutividade nos tratamentos. “Em Porto Alegre, tinha um tempo de espera muito grande, então nós já tínhamos essa visão e esse olhar que esse paciente precisaria ter esse atendimento mais próximo”, disse. “Para nós, que vemos esses pacientes todos os dias, esse é um projeto enorme”, ressaltou.

Já o prefeito de Osório, Romildo Bolzan Júnior, disse que o investimento do Estado resolve um problema na saúde no município. “Muito importante o que está acontecendo aqui hoje. A oncologia é um dos gargalos de que todas as comunidades se ressentem. E essa situação se resolve hoje. Não apenas para a oncologia como na capacidade de realizar mais cirurgias”, afirmou.

O programa

O Avançar Mais na Saúde é um programa de investimentos do Estado para qualificar a estrutura dos hospitais que fazem parte do SUS, por meio de obras e novos equipamentos, além de investimentos na atenção básica e na assistência farmacêutica. Desde 2021, quando foi lançado, já investiu R$ 1,2 bilhão na rede de saúde do Rio Grande do Sul.