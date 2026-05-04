Segunda, 04 de Maio de 2026
13°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Gabriel Souza assina convênio de R$ 2,1 milhões para equipamentos oncológicos no Hospital São Vicente de Paulo, em Osório

O vice-governador Gabriel Souza assinou na segunda-feira (4/5) o convênio de R$ 2,1 milhões para aquisição e instalação de equipamentos e mobiliári...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
04/05/2026 às 20h25
Gabriel Souza assina convênio de R$ 2,1 milhões para equipamentos oncológicos no Hospital São Vicente de Paulo, em Osório
Com o investimento, o hospital poderá realizar cirurgias oncológicas para pacientes de 23 municípios do Litoral Norte -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O vice-governador Gabriel Souza assinou na segunda-feira (4/5) o convênio de R$ 2,1 milhões para aquisição e instalação de equipamentos e mobiliário para o bloco cirúrgico do Hospital Beneficente São Vicente de Paulo, em Osório. Os recursos do Programa Avançar Mais na Saúde irão modernizar a unidade que passará a realizar cirurgias de oncologia no local. O convênio também foi assinado pela secretária da Saúde, Lisiane Fagundes.

Os novos equipamentos vão permitir a realização de procedimentos oncológicos eletivos e de urgência no hospital, reduzindo filas e o tempo de espera entre diagnóstico e tratamento. “Hoje é o passo decisivo para viabilizar um serviço completo de oncologia aqui em Osório, com atendimento integral para a população”, disse Gabriel Souza. “Estamos garantindo mais estrutura, mais segurança na gestão dos recursos e ampliando a capacidade do hospital, que já saiu de 23 para mais de 400 cirurgias mensais pelo Sistema Único de Saúde (SUS). E vamos seguir avançando para atender cada vez mais pessoas com qualidade e resolutividade”, ressaltou o vice-governador.

Os equipamentos ampliarão o acesso da população local a diagnósticos e atendimentos pelo SUS próximo de suas residências, sem necessidade de deslocamento a Porto Alegre. Serão beneficiados não apenas os moradores de Osório como os de outros 22 municípios para os quais o hospital é referência, em um total de 265 mil pessoas.

A secretária Lisiane Fagundes destacou a importância do investimento em cirurgias no Litoral Norte. “É a minha primeira agenda como secretária aqui no município de Osório e aqui no hospital de Osório, o hospital que eu nasci. Tem uma representação diferente para mim”, relatou Lisiane. A secretária da Saúde lembrou que o hospital se encontra sob intervenção do Estado desde 2023, mas mantém os serviços à população.

“Pouco mais de três anos atrás, quando nós recebemos a notícia da intervenção no hospital e a gente tinha o risco de fechamento de serviços, eu tinha duas angústias. A angústia de diretora do Departamento Hospitalar, preocupada com os 23 municípios que são referência para cá, e a angústia de filha que tem os pais que moram aqui em Osório. Quero cumprimentar o nosso vice-governador, Gabriel Souza, que sempre colocou a solução do Hospital de Osório como uma pauta prioritária. Não só porque é do litoral, mas também porque, sendo do litoral, conhece a realidade que a gente tem aqui”, complementou a secretária.

Para a médica oncologista do hospital Dienata Ribeiro Bueno, a possibilidade de realização de cirurgias da especialidade no local trará mais conforto e resolutividade nos tratamentos. “Em Porto Alegre, tinha um tempo de espera muito grande, então nós já tínhamos essa visão e esse olhar que esse paciente precisaria ter esse atendimento mais próximo”, disse. “Para nós, que vemos esses pacientes todos os dias, esse é um projeto enorme”, ressaltou.

Já o prefeito de Osório, Romildo Bolzan Júnior, disse que o investimento do Estado resolve um problema na saúde no município. “Muito importante o que está acontecendo aqui hoje. A oncologia é um dos gargalos de que todas as comunidades se ressentem. E essa situação se resolve hoje. Não apenas para a oncologia como na capacidade de realizar mais cirurgias”, afirmou.

O programa

O Avançar Mais na Saúde é um programa de investimentos do Estado para qualificar a estrutura dos hospitais que fazem parte do SUS, por meio de obras e novos equipamentos, além de investimentos na atenção básica e na assistência farmacêutica. Desde 2021, quando foi lançado, já investiu R$ 1,2 bilhão na rede de saúde do Rio Grande do Sul.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 3 horas

Butantan vai produzir vacina nacional contra chikungunya

Com liberação da Anvisa, imunizante poderá ser aplicado pelo SUS

 -
Saúde Há 6 horas

RS deve receber 404 mil doses da vacina contra gripe na quinta (7)

O Rio Grande do Sul tem previsão de receber, na quinta-feira (7/5), mais um lote de vacinas contra a gripe enviado pelo Ministério da Saúde. Deverã...

 © Arquivo/Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Saúde Há 6 horas

Oftalmologistas lançam campanha 24 Horas pelo Glaucoma

Mobilização divulga ações para diagnóstico precoce da doença

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 7 horas

Saúde SC promove oficina para fortalecer a prevenção de acidentes no trânsito

Foto: DivulgaçãoA Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE), promoveu a Oficina de Implantação...
Saúde Há 7 horas

Saiba mais sobre o hantavírus, suspeito de causar surto em cruzeiro

Até o momento, 3 pessoas morreram e pelo menos outras 3 estão doentes

Tenente Portela, RS
19°
Tempo limpo
Mín. 13° Máx. 26°
19° Sensação
1.48 km/h Vento
91% Umidade
87% (0.47mm) Chance chuva
07h01 Nascer do sol
18h01 Pôr do sol
Terça
31° 15°
Quarta
31° 17°
Quinta
29° 18°
Sexta
21°
Sábado
11°
Últimas notícias
Justiça Há 32 minutos

Moraes rejeita revisar pena de Débora do Batom, condenada pelo 8/1
Agricultura Há 32 minutos

Governo de SC amplia investimentos no agro com entrega de equipamentos, novos programas e apoio à agricultura familiar

Economia Há 1 hora

IR 2026: chance maior de inclusão no primeiro lote termina domingo
Geral Há 1 hora

Prefeitura do Rio fecha Ciclovia Tim Maia após ondas de 2 metros
Direitos Humanos Há 1 hora

Policiais em serviço mataram 142 pessoas em três meses no estado de SP

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,96 +0,06%
Euro
R$ 5,80 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 422,109,14 -0,05%
Ibovespa
185,600,13 pts -0.92%
Mega-Sena
Concurso 3003 (02/05/26)
08
24
27
37
47
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 7015 (02/05/26)
04
13
52
53
55
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3675 (02/05/26)
02
03
04
05
07
08
10
12
13
15
17
18
19
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2918 (29/04/26)
07
08
09
10
14
20
26
29
38
42
47
56
68
72
84
85
86
87
91
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2951 (29/04/26)
12
26
31
39
41
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias