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Revalida 2026/1: nota de corte da primeira fase é de 59 pontos

Exame para médicos formados no exterior será aplicado em 7 de junho

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/05/2026 às 19h50
Revalida 2026/1: nota de corte da primeira fase é de 59 pontos
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A nota de corte da prova objetiva da primeira etapa do Exame do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) em 2026 foi fixada em 59 pontos de um total de 100 possíveis.

A nota foi anunciada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em edital específico publicado no Diário Oficial da União (DOU).

O resultado será equivalente à soma dos pontos na prova objetiva, sem possibilidade de arredondamento ou de equivalência percentual.

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Prova

A primeira etapa do exame Revalida 2026/1 será aplicada em todos os estados e no Distrito Federal em 7 de junho aos profissionais formados em medicina em instituições de educação superior estrangeiras.

O cartão de confirmação da inscrição do candidato será divulgado no dia 22 deste mês, data que o candidato saberá o local de prova.

Os portões serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h (horário de Brasília). As provas terão início às 13h30, com encerramento previsto para às 18h30.

Resultado

Somente quem atingir a nota mínima estará habilitado para realizar a prova da segunda etapa, de habilidades clínicas.

A divulgação das versões preliminares dos gabaritos e abertura de recursos será em 10 de junho, com a possibilidade de recurso para quem for reprovado nesta fase.

O resultado definitivo do Revalida 2026/1 será divulgado em 10 de julho.

A aprovação na edição 2026/1 do Revalida ocorrerá a partir da combinação da aprovação na primeira etapa das edições do Revalida de 2025 ou 2026 e da aprovação na segunda etapa da edição deste ano.

Para mais detalhes sobre esta edição, acesse o edital do Revalida 2026/1 .

Revalida

O Revalida é composto por duas etapas de avaliação (teórica e prática). O processo organizado pelos ministérios da Educação e da Saúde serve para dar validade aos diplomas médicos estrangeiros.

O Revalida não se configura como um concurso público. A aprovação no exame atesta que o documento emitido no exterior é compatível com as exigências de formação das universidades brasileiras.

As referências exigidas no Brasil são os atendimentos no contexto de atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária, com base na Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina, nas normativas associadas e na legislação profissional.

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