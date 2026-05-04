RS deve receber 404 mil doses da vacina contra gripe na quinta (7)

O Rio Grande do Sul tem previsão de receber, na quinta-feira (7/5), mais um lote de vacinas contra a gripe enviado pelo Ministério da Saúde. Deverão ser entregues, conforme a programação, cerca de 404 mil doses do imunizante para combater o vírus influenza, que serão destinadas à continuidade da campanha de vacinação no Estado.

Após a chegada, as doses serão distribuídas pela Secretaria da Saúde (SES) às coordenadorias regionais, responsáveis pelo repasse aos municípios para aplicação na população. A logística segue o fluxo adotado durante toda a campanha, de forma a garantir agilidade na distribuição e no acesso às vacinas.

Até o momento, o Estado já recebeu aproximadamente 1,8 milhão de vacinas. A última entrega aos municípios ocorreu na quinta-feira (30/4), quando foi distribuído um lote de cerca de 51 mil doses . A expectativa é que, até o final de maio, o Rio Grande do Sul receba cerca de 5,2 milhões de doses, quantidade prevista para atender os públicos incluídos nos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde para a estratégia de imunização deste ano.

Desde o início da campanha, em 28 de março, cerca de 1,5 milhão de pessoas já foram vacinadas no Estado. Entre os públicos prioritários – crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais e gestantes –, a cobertura vacinal está em torno de 33%. A meta é alcançar 90% de cobertura vacinal nesses grupos.

A vacinação é a principal forma de prevenção contra as complicações da gripe. Além de reduzir o risco de casos graves, contribui para a diminuição de internações e óbitos, ajudando também a proteger toda a comunidade. A SES reforça a importância de que as pessoas dos grupos prioritários procurem a unidade de saúde para a proteção ao vírus.

Cenário da gripe e decreto de emergência

Em 2026, o Rio Grande do Sul já contabiliza 383 hospitalizações por complicações causadas pela gripe (influenza), número superior ao registrado no mesmo período do ano passado, quando haviam sido confirmadas 308 internações. Em relação aos óbitos, as notificações deste ano são menores: foram registrados 25, contra 45 no mesmo período de 2025.

Diante do aumento das internações decorrentes do avanço da síndrome respiratória aguda grave (SRAG), especialmente nos meses de outono e inverno, o governo do Estado decretou, na quinta-feira (30/4), estado de emergência em saúde pública em todo o território gaúcho. A medida foi formalizada por meio do Decreto 58.754, publicado no Diário Oficial do Estado.

A decretação da emergência é fundamental para ampliar o apoio financeiro à rede hospitalar. Está prevista a habilitação, nos próximos meses, de 604 leitos estaduais e 1.277 leitos federais. A decisão se baseia na análise de indicadores epidemiológicos que apontam aumento significativo da circulação de vírus respiratórios, com forte pressão sobre os serviços de saúde (especialmente na rede pediátrica), além do crescimento das filas de espera nas emergências e do risco de saturação do Sistema Único de Saúde (SUS).

Durante o período de vigência do decreto, as redes hospitalares que atendem pelo SUS deverão adotar e priorizar medidas administrativas para ampliar a oferta de leitos clínicos com suporte ventilatório e de unidades de terapia intensiva (UTI) destinados ao atendimento de pacientes com SRAG.