Secretaria da Saúde abre inscrições para seminário sobre estomias, doenças inflamatórias intestinais e epidermólise bolhosa em Videira

Foto: Jonata Rocha/SecomGOVSC
Estão abertas as inscrições para o Seminário de capacitação a profissionais que atuam com pessoas com estomias, doenças inflamatórias intestinais e epidermólise bolhosa, nos dias 12 e 13 de maio, em Videira. Realizado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), o evento visa aprimorar o atendimento especializado, desenvolvendo competências específicas em enfermeiros, técnicos de enfermagem e demais profissionais de saúde, para que possam oferecer um cuidado integral, eficiente e humanizado às pessoas com essas condições. As inscrições são gratuitas.
A iniciativa visa promover a melhoria da qualidade de vida e da autoestima dos pacientes, além de fornecer ferramentas e conhecimentos essenciais para garantir uma assistência segura, de alta qualidade e alinhada às melhores práticas clínicas. A capacitação também busca contribuir para a reabilitação e reinserção social dos pacientes, promovendo sua autonomia e bem-estar.
O público-alvo são profissionais de saúde — enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros atuantes na área — que trabalham em hospitais, maternidades, unidades de atenção primária nos municípios e demais instituições da rede de saúde do Estado. Também é destinado a acadêmicos de enfermagem, representantes das Unidades de Alta Complexidade em Oncologia (Unacons) e dos Centros de Alta Complexidade em Oncologia (Cacons), além de profissionais das Gerências Regionais de Saúde envolvidos nesta área de atuação.
Serviço
Mais informações:
Josiane Ribeiro
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
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