Secretaria da Saúde abre inscrições para seminário sobre estomias, doenças inflamatórias intestinais e epidermólise bolhosa em Videira

Foto: Jonata Rocha/SecomGOVSC

Estão abertas as inscrições para o Seminário de capacitação a profissionais que atuam com pessoas com estomias, doenças inflamatórias intestinais e epidermólise bolhosa, nos dias 12 e 13 de maio, em Videira. Realizado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), o evento visa aprimorar o atendimento especializado, desenvolvendo competências específicas em enfermeiros, técnicos de enfermagem e demais profissionais de saúde, para que possam oferecer um cuidado integral, eficiente e humanizado às pessoas com essas condições. As inscrições são gratuitas.

A iniciativa visa promover a melhoria da qualidade de vida e da autoestima dos pacientes, além de fornecer ferramentas e conhecimentos essenciais para garantir uma assistência segura, de alta qualidade e alinhada às melhores práticas clínicas. A capacitação também busca contribuir para a reabilitação e reinserção social dos pacientes, promovendo sua autonomia e bem-estar.

Foto: Reprodução/Secom SC

O público-alvo são profissionais de saúde — enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros atuantes na área — que trabalham em hospitais, maternidades, unidades de atenção primária nos municípios e demais instituições da rede de saúde do Estado. Também é destinado a acadêmicos de enfermagem, representantes das Unidades de Alta Complexidade em Oncologia (Unacons) e dos Centros de Alta Complexidade em Oncologia (Cacons), além de profissionais das Gerências Regionais de Saúde envolvidos nesta área de atuação.

Serviço

O que : Seminário de capacitação para profissionais que atuam com pessoas com estomias, doenças inflamatórias intestinais e epidermólise bolhosa

: Seminário de capacitação para profissionais que atuam com pessoas com estomias, doenças inflamatórias intestinais e epidermólise bolhosa Quando : 12 e 13 de maio, das 7h às 18h15

: 12 e 13 de maio, das 7h às 18h15 Onde : SEST SENAT, SC-135, 6610 – Nossa Senhora Aparecida, Videira – SC

: SEST SENAT, SC-135, 6610 – Nossa Senhora Aparecida, Videira – SC Inscrições: Gratuitas, no formulário https://eventos-escola.alesc.sc.gov.br/event/230/register/

Mais informações:

Josiane Ribeiro

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: [email protected]

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