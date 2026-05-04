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Limpeza do Rio Uruguai registra queda significativa na quantidade de resíduos

Redução no lixo recolhido reflete avanço da educação ambiental e novas medidas sustentáveis.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal O Celeiro
04/05/2026 às 09h47
Limpeza do Rio Uruguai registra queda significativa na quantidade de resíduos
(Foto: Reprodução / Jornal O Celeiro)

A oitava edição da ação conjunta de limpeza do Rio Uruguai revelou uma diminuição expressiva no volume de materiais retirados das margens e das águas. Conforme os organizadores, nesta última mobilização, foi recolhida menos de uma tonelada de resíduos.

O resultado difere bastante da primeira edição, realizada em 2014, quando aproximadamente seis toneladas de lixo foram removidas em uma iniciativa promovida na região de Esperança do Sul.

De acordo com a coordenação do evento, a queda gradual na quantidade de resíduos tem sido percebida ao longo dos anos, indicando uma mudança de comportamento da população. O avanço das campanhas de conscientização ambiental entre moradores ribeirinhos e visitantes é apontado como fator determinante para essa evolução.

(Foto: Reprodução / Jornal O Celeiro)

Além da redução no lixo coletado, a edição mais recente trouxe uma inovação: a avaliação da pegada de carbono gerada pela própria ação, com o objetivo de medir os impactos ambientais do evento.

A partir dessas informações, a organização pretende adotar medidas compensatórias, como o plantio de árvores, fortalecendo ainda mais as práticas sustentáveis ligadas à preservação do Rio Uruguai.

 

 

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