Tenente Portela promove campanha para descarte correto de eletrônicos

A Administração Municipal de Tenente Portela promove, no dia 26 de maio, uma mobilização voltada à coleta de resíduos eletrônicos. A atividade será realizada na Praça do Imigrante, das 8h às 16h, disponibilizando um local apropriado para que a população faça o descarte de aparelhos fora de uso.

Coordenada pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, a ação tem como objetivo orientar os moradores sobre a forma correta de se desfazer de itens como celulares, computadores, televisores, pilhas e outros equipamentos, que podem gerar impactos negativos ao meio ambiente quando descartados de maneira irregular.

A iniciativa também pretende fortalecer práticas sustentáveis no município, estimulando o engajamento da comunidade na preservação ambiental e no cuidado com os resíduos tecnológicos.

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