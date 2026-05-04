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Estado decreta emergência em saúde após disparada de doenças respiratórias no RS

Crescimento expressivo nas internações pressiona hospitais e leva governo a adotar medidas emergenciais.

Por: Marcelino Antunes Fonte: GZH
04/05/2026 às 09h02
Estado decreta emergência em saúde após disparada de doenças respiratórias no RS
(Foto: André Ávila / Agencia RBS)

O governo do Rio Grande do Sul oficializou situação de emergência em saúde pública em todo o Estado diante da forte elevação nas hospitalizações provocadas por enfermidades respiratórias. A decisão foi tomada com base em indicadores que apontam avanço acelerado dos casos nas últimas semanas.

De acordo com o decreto, houve um salto de mais de 500% nas internações por gripe no intervalo entre a 7ª e a 10ª semanas epidemiológicas de 2026, período compreendido entre meados de fevereiro e meados de março. O documento também destaca o aumento contínuo de atendimentos e a formação de filas nas unidades de urgência e emergência.

Além dos casos de Influenza, os registros de síndrome respiratória aguda grave apresentaram alta superior a 100%, enquanto as internações associadas ao rinovírus cresceram mais de 370%. Entre crianças com menos de 12 anos, o avanço foi ainda mais significativo, ultrapassando 500%, o que amplia a pressão sobre os serviços pediátricos.

O decreto alerta para o risco de sobrecarga do sistema de saúde, especialmente na rede pública, diante da possibilidade de a demanda superar a capacidade de atendimento, tanto em nível municipal quanto estadual.

Outro fator observado foi o aumento na procura por exames laboratoriais, especialmente os testes RT-PCR realizados pelo Laboratório Central do Estado, refletindo a maior necessidade de diagnóstico.

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, a medida também possibilita ao Estado buscar recursos adicionais junto ao governo federal para enfrentar a situação.

Como resposta, o governo prevê ampliar a estrutura hospitalar durante o período de inverno, com a abertura de cerca de 1.400 novos leitos. A ação integra o programa Inverno Gaúcho com Saúde, que neste ano teve início antecipado.

A vigência do decreto é de 120 dias, podendo ser estendida conforme a evolução do cenário.

 

 

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