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Inter faz 2 a 0 no Fluminense e se distancia do Z4 do Brasileirão

Bernabei e Alerrandro marcaram para o Colorado em Porto Alegre

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/05/2026 às 00h10

O Internacional derrotou o Fluminense na noite deste domingo (3) e pôs fim ao jejum de vitórias em casa – há três jogos o Colorado não ganhava no Estádio Beira Rio, em Porto Alegre. O argentino Bernabei abriu o placar no primeiro tempo e Alerrandro ampliou na etapa final, em duelo válido pela 12ª rodada. O triunfo catapultou o Colorado para a 12ª posição na tabela, com 17 pontos. Já o Tricolor carioca, que sonhava com a vice-liderança, segue em terceiro lugar, com 26 pontos. Palmeiras permanece no topo da tabela, com 33, seguido de Flamengo com 27 pontos.

O primeiro tempo começou morno, com ambos os times pouco inspirados no ataque. O grande número erros de passe e faltas marcadas pela arbitragem também deixaram o embate truncado. Aos 20 minutos, Bernal arriscou de fora da área, mas a bola passou longe do gol do goleiro colorado Anthoni. Já aos 38 minutos, o Colorado abriu o placar. A jogada começou na intermediária, com belo passe de Alerrandro para o argentino Bernabei, que partiu em velocidade, e cara a cara com o goleiro Fábio, chutou certeiro para o fundo da rede.

Após o intervalo, o jogo ganhou intensidade. Aos dois minutos, Soltedo rolou para Savarino - que acabara de deixar o banco de reservas – e o argentino quase empata para o Tricolor ao desferir um torpedo. No minuto seguinte, foi o Colorado que voltou a balançar a rede. A jogada do gol começou com Vitinho, que partiu em velocidade, se livrou da marcação e chutou cara a cara com Fábio. O goleiro tricolor deu rebote, e Alerrandro aproveitou para empurrar para o fundo do gol, marcando o segundo dos donos da casa.

Em desvantagem, o Fluminense não esmoreceu. Aos 22 minutos, Savarino dá lindo passe para Serna na cara do gol, mas ele chutou em cima do goleiro Anthoni, que fez ótima defesa. No minuto seguinte, a estrela de Anthoni brilhou novamente, desta vez afastando um bomba de John Kennedy de fora da área. O Colorado quase marcou o terceiro gol aos 34 minutos em um chute de Matheus Bahia, que Fábio defendeu. E depois, ainda ameaçou o gol de Fábio nos acréscimos, em bela jogada individual de Vitinho, que se desvencilhou de dois marcadores antes de chutar certeiro, mas o goleiro Tricolor evitou o gol mandando para escanteio.

Outros resultados

Flamengo 2 x 2 Vasco

São Paulo 2 x 2 Bahia

Chapecoense 1 x 2 Red Bull Bragantino

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(Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)
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