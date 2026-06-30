Vini Jr. lidera ranking de influência digital no futebol

Com o início do principal torneio internacional de futebol, Vini Jr. lidera o ranking dos atletas brasileiros mais influentes no Instagram, segundo levantamento da Influency.me, agência de marketing de conteúdo. Realizado entre maio e junho deste ano, o estudo coloca o atacante à frente de Neymar e destaca a crescente relevância da influência digital no universo esportivo.

Para elaborar o ranking, a Influency.me aplicou uma metodologia proprietária baseada em indicadores de desempenho oriundos da plataforma de marketing de influência. A análise considera métricas como número de seguidores, engajamento por seguidores, engajamento por alcance, percentual médio de visualização e média de visualizações, compondo um índice que busca refletir de forma mais abrangente o potencial de influência dos atletas nas redes sociais.

O levantamento ganha relevância devido ao começo do principal torneio internacional de futebol, que amplia a atenção do público sobre atletas e intensifica a disputa das marcas por relevância nas redes sociais. Segundo estimativa da consultoria WARC Media, o evento deve impulsionar cerca de US$ 10,5 bilhões em investimentos publicitários globalmente. Nesse cenário, a influência digital se consolida como um ativo estratégico para empresas que buscam ampliar alcance, fortalecer posicionamento e gerar conexão com consumidores por meio dos jogadores.

"A liderança de Vinícius Jr. mostra que a influência digital acompanha as transformações do futebol. O atleta reúne alcance, engajamento e capacidade de gerar conversa com a sua comunidade, características cada vez mais valorizadas por torcedores e marcas. Hoje, a relevância nas redes sociais depende muito mais da capacidade de mobilização da audiência do que apenas do tamanho da base de seguidores", afirma "Nathalia Cremoneze, diretora de Operações da "Influency.me".

Influência digital vai além do tamanho da audiência

O levantamento também reforça uma mudança na forma de mensurar a influência nas redes sociais. Embora o número de seguidores continue sendo um indicador importante, métricas relacionadas à interação, alcance efetivo, consumo de conteúdo e autenticidade da audiência passaram a ter peso crescente na avaliação do potencial de um perfil.

"Grandes eventos esportivos costumam ampliar a atenção sobre os atletas, mas a influência digital não se constrói de forma instantânea. Os perfis que apresentam resultados consistentes são aqueles que cultivam relacionamento contínuo com suas comunidades, gerando conexão e relevância ao longo do tempo", acrescenta "Cremoneze."

Jogadores como Luiz Henrique, Danilo Santos, Weberton e Léo Pereira também figuram entre aqueles com maior impacto nas redes sociais. Mesmo sem estarem entre os jogadores com maior número de seguidores, garantem o engajamento de sua audiência. O resultado indica que métricas como engajamento, alcance, consumo de conteúdo e qualidade da audiência têm peso cada vez maior na construção da relevância digital dos atletas.

Para marcas e anunciantes, esse poder de mobilização tornou-se um ativo estratégico. Mais do que alcance, a capacidade de engajar comunidades e estimular conversas relevantes passou a ser um diferencial importante na escolha de atletas para campanhas, ações de conteúdo e projetos de comunicação. Confira, abaixo, o ranking dos 10 jogadores brasileiros mais influentes no Instagram atualmente:

Metodologia

O ranking foi desenvolvido pela Influency.me a partir de dados coletados entre maio e junho de 2026. A classificação utiliza uma metodologia proprietária que combina, por meio de média ponderada, cinco indicadores de desempenho no Instagram e seu respectivo peso na composição do ranking: número de seguidores (20%), engajamento por seguidores (20%), engajamento por alcance (10%), percentual médio de visualização (30%) e média de visualizações (20%).

O resultado é uma métrica única capaz de refletir, de forma mais abrangente, o potencial de influência digital dos atletas, considerando não apenas o tamanho da audiência, mas também sua capacidade de gerar conexão efetiva com o público.