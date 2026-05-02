Remo vence Botafogo de virada no Nilton Santos pelo Brasileirão

Jajá selou o triunfo por 2 a 1 com gol aos 46 minutos da etapa final

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/05/2026 às 21h21

O Remo derrotou de virada o Botafogo por 2 a 1 no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, quebrando a série invicta de nove jogos do Alvinegro. No jogo de abertura das 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, foram os donos da casa que abriram o placar com Ferraresi no primeiro tempo. No entanto, viram o Leão paraense reagir na etapa final: Alef Manga empatou aos 26 minutos e Jajá virou o marcador com gol nos acréscimos.

O time paraense comandado pelo técnico Leo Condé entrou em campo como vice-lanterna, mas deixou o gramado provisoriamente na 17ª posição, com 11 pontos, mantendo-se na zona de rebaixamento (Z4). Já o Botafogo, do treinador português Franclim Caravalho, segue meio da tabela, com 17 pontos.

Os alvinegros ditaram o ritmo da partida no primeiro tempo. Logo aos cinco minutos, Alex Telles cobrou escanteio na medida para Matheus Martins chutar da entrada da área. Mas atento, o goleiro Marcelo Rangel fez ótima defesa. Quatro minutos depois, em novo escanteio, Telles cobrou para Arthur Cabral cabecear certeiro, mas o Rangel brilhou mais uma vez, afastando a bola.

De tanto insistir, o Alvinegro abriu o placar aos 12 minutos: na terceira cobrança de escanteio, a bola levantada por Alex Telles chegou a Ferraresi, que cabeceou para o fundo da rede. Em vantagem, o Botafogo seguiu pressionando: aos 22 minutos, com Rangel arriscou uma bomba de fora da área, que parou nas mãos do goleiro Rangel. Apesar da desvantagem, o Remo seguiu buscando o empate. Aos 33 minutos, o atacante Jajá ficou cara a cara com o goleiro, mas finalizou por cima do travessão. Cinco minutos depois, o Leão teve nova chance: Pikachu cobrou escanteio e Patrick quase marcou de cabeça.

Na volta do intevalo, os visitantes começaram a mudar a história do jogo aos 26 minutos: Jajá cruzou na grande área, o zagueiro Bastos tentou afastar, mas a bola sobrou para Alef Manga desferir um torpedo. Tudo igual no Nilton Santos. O Remo passou a investir mais nos contra-ataques e foi com um deles, aos 46 minutos, que virou o placar. A jogada começou com disparada de David Braga, que rolou para Poveda mandar um chute cruzado. O goleiro Neto espalmou, mas no rebote a bola sobrou para Jajá, que chutou forte. Neto ainda tentou impedir, mas não deu. Final: Remo 2 x 1 Botafogo.

