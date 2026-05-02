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Inscrições de estudantes na Obmep Mirim ficam abertas até 8 de junho

Podem participar alunos do 2º ao 5º ano do ensino fundamental

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/05/2026 às 18h55

As escolas públicas e privadas de todo o Brasil têm até o dia 8 de junho para inscrever alunos do 2º ao 5º ano do ensino fundamental na Olimpíada de Matemática Mirim (Obmep Mirim), promovida pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa).

No caso de instituições de ensino públicas, as inscrições são gratuitas . As escolas terão que informar apenas o número de estudantes participantes da olimpíada. Não haverá inscrição nominal neste momento.

As inscrições podem ser feitas também pelas secretarias de Educação por meio do site oficial da olimpíada , utilizando o código MEC/Inep para criar uma senha de acesso. O login será feito com esse código e a senha cadastrada no momento da inscrição.

Desde o lançamento da Obmep Mirim, em 2022, mais de 15 milhões de crianças participaram das quatro edições anteriores . Somente na edição do ano passado, foram 5,067 milhões de estudantes inscritos, mobilizando quase 35 mil escolas públicas e privadas, informou nesta quarta-feira (29) à Agência Brasil o diretor adjunto do Impa e gerente de Olimpíadas, Jorge Vitório Pereira.

A competição terá duas fases, sendo que a primeira, cujas provas serão aplicadas no dia 25 de agosto, é classificatória. A segunda etapa será em 10 de novembro. As provas são divididas em dois níveis, sendo um para alunos do 2º e 3º anos do ensino fundamental (Mirim 1) e outro para os estudantes do 4º e 5º anos (Mirim 2).

Cada prova terá 15 questões de múltipla escolha. As próprias escolas corrigirão as provas e classificarão os alunos para a segunda etapa.

Brincadeira

Os alunos ganhadores da Obmep Mirim não recebem medalhas, mas certificados digitais, equivalentes a medalhas de ouro, prata e bronze.

“A gente tem um Comitê de Provas extremamente cuidadoso que está sempre pensando no nível ao qual as questões têm que ser aplicadas. Para o pessoal do fundamental, o objetivo é mais despertar curiosidade, trazer a matemática quase como um jogo, como uma brincadeira. Então, nada de conteudismo; é usar e abusar de gráficos, de figuras, trazer elementos da realidade das crianças, para que a Obmep Mirim seja um prazer, uma brincadeira”, destacou Pereira.

O diretor adjunto disse que, a cada ano, a iniciativa conquista mais escolas para o processo de estímulo ao ensino e à aprendizagem da matemática. “Eu acho que a gente só tem a ganhar. Você traz esse elemento de curiosidade, dá material extra e interessante para os professores trabalharem com as crianças na escola. Não tem caráter de competição, mas realmente é como se fosse um jogo, uma brincadeira, e já vai aproximando as crianças desse mundo, porque a Obmep, quando vira coisa dos meninos crescidos, traz muitas oportunidades para eles.”

Além de receber medalhas de ouro, prata e bronze, os ganhadores da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) – voltada para os últimos anos do ensino fundamental e o ensino médio –, têm também acesso a programas de iniciação científica, alguns inclusive com bolsa. “E, hoje, há universidades que já estão também aceitando a Obmep como um programa de acesso para vagas no ensino superior”, salientou Pereira.

Segundo ele, ao terem contato com o universo da Obmep Mirim, as crianças menores só têm a ganhar. “É mais um caminho, mais uma porta que elas conseguem ter. E sem falar de fazer tudo isso com leveza, trazendo o aspecto lúdico, criativo, da matemática para elas, que acabam entendendo que a matemática não é um bicho de sete cabeças.”

Interesse

Jorge Pereira ponderou que, nas primeiras séries do ensino fundamental, as crianças não têm tanta resistência ao aprendizado da matemática, que é construída um pouco depois. “Então, a gente chegar nesse momento e trazer o aspecto prazeroso, criativo, o aspecto lúdico da matemática para essas crianças, eu acho que ajuda bastante. Sem falar que a gente também está conseguindo incrementar a quantidade de material a que os professores passam a ter acesso.”

O diretor-geral do Impa, Marcelo Viana, explicou que a “Olimpíada Mirim foi pensada para despertar, desde cedo, o interesse pela matemática, tanto nos alunos quanto nos professores".

"Queremos contribuir para que o aprendizado aconteça de forma mais envolvente, estimulando a curiosidade e o raciocínio lógico dentro da sala de aula”, reforçou.

A estudante Sophia Dutra, de 11 anos, é uma das vencedoras das edições de 2024 e 2025 da Obmep Mirim. "Ela [a olimpíada] foi muito importante para o meu desenvolvimento porque tem uma estrutura muito diferente das outras provas. Tudo que o professor explica a gente consegue usar até em outras provas olímpicas”, disse a menina, que considerou a prova “divertida, legal e interessante".

A Obmep Mirim tem apoio da B3 Social, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), além de promoção dos ministérios da Educação (MEC) e da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Este ano, o Impa fará também uma competição inédita, a 1º Olimpíada de Professores da Obmep Mirim . As inscrições poderão ser feitas no período de 4 a 29 de maio .

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