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TV Brasil transmite Unimed Campinas e Sesi Araraquara neste domingo

Equipes disputam 2º turno da Liga de Basquete Feminino às 10h45

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/05/2026 às 16h00
TV Brasil transmite Unimed Campinas e Sesi Araraquara neste domingo
© Arte Marketing/EBC

Unimed Campinas e Sesi Araraquara entram em quadra neste domingo (3) e a TV Brasil transmite todos os detalhes do confronto a partir das 10h45. As equipes disputam a partida válida pelo 2° turno da fase classificatória da Liga de Basquete Feminino (LBF) direto do Tênis Clube de Campinas (SP).

O Unimed Campinas entra em quadra com o moral elevado pelo retrospecto positivo no primeiro turno, quando venceu o Sesi Araraquara por 71 a 59. Atualmente, as equipes ocupam as primeiras posições da tabela, separadas por apenas um ponto, Campinas soma 19, enquanto Araraquara aparece logo atrás com 18.

A tela do esporte feminino

As transmissões da LBF integram a estratégia da EBC, gestora da TV Brasil , de valorizar o esporte feminino no país, ampliar o acesso das pessoas às competições e promover a aproximação entre o público do canal e a modalidade.

Além dos duelos da LBF, a emissora também já está exibindo as partidas do Brasileirão Feminino da Série A1. Durante o ano, além da elite do futebol de mulheres, a TV Brasil mostra as fases decisivas das Séries A2 e A3, a partir das semifinais. Ainda traz para a telinha as emoções dos confrontos finais das categorias de base com a disputa pelo título do Brasileirão Feminino Sub-17 e Sub-20.

As disputas ganham visibilidade ainda maior por meio da parceria com os canais que fazem parte da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) e retransmitem a programação da TV Brasil em seus estados. Em 2025, a emissora também compartilhou com o público as emoções da Conmebol Copa América de Futebol Feminino.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar .

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv .

Serviço

Liga de Basquete Feminino (LBF) – Unimed Campinas X Sesi Araraquara – Domingo (3), a partir das 10h45, na TV Brasil.

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