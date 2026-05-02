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Tempestades em PE deixam quatro mortos e mais de mil desalojados

Saiba o que fazer em situações de emergência

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/05/2026 às 10h40

Quatro pessoas morreram em decorrência das tempestades que atingem o estado de Pernambuco. De acordo com o governo do estado , uma mulher e o filho, de 6 anos, foram soterrados na região metropolitana do Recife. Em Olinda, uma mãe e seu bebê também vieram a óbito em um deslizamento de barreira.

Até o momento, a Defesa Civil de Pernambuco registra um total de 422 pessoas desabrigadas e 1.068 pessoas desalojadas. Além disso, 342 vítimas foram resgatadas .

O órgão também informa que tem oferecido serviços emergenciais e já entregou materiais de ajuda humanitária: 150 colchões, 300 lençóis e 38 kits de limpeza, ao município de Goiana.

O governo federal, via Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), já reconheceu a situação de emergência e mobilizou equipes da Defesa Civil Nacional para dar suporte técnico à região atingidas pelos temporais.

A pasta informou que, além de Pernambuco, o governo vai apoiar o estado da Paraíba, que também tem sofrido com os temporais nas últimas 48 horas.

Como agir

Em períodos de chuva forte, os órgãos de defesa civil orientam a evitar áreas de risco como encostas, barreiras, margens de rios ou locais com histórico de deslizamentos. Assim como regiões alagadas, que não devem ser atravessadas a pé ou de carro.

Em situações de risco, deve-se procurar abrigo seguro fora das áreas comprometidas ou buscar abrigo indicado pela Defesa Civil do município.

Durante as tempestades com relâmpagos, áreas abertas devem ser evitadas.

A população também pode solicitar ajuda por meio dos seguintes telefones úteis:

  • Defesa Civil: 199
  • Bombeiro Militar: 193
  • SAMU: 192
  • Polícia Militar: 190

Alertas

O cidadão pode se cadastrar para receber alertas da Defesa Civil local , sobre a possibilidade de ocorrência de desastres e de eventos adversos, acompanhados de recomendações ou ações emergenciais para a população em situação de risco.

Por meio do WhatsApp (61) 2034-4611 ou pelo link , o acesso ao serviço é gratuito e ocorre imediatamente, após o cadastro do telefone. Em seguida, é preciso interagir com o chatbot (robô de atendimento), enviando um simples "Oi". O usuário poderá compartilhar a localização atual para receber as mensagens direcionadas à região.

As informações podem ajudar tomar decisões com antecedência.

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