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Samu SC amplia cobertura e implanta Unidades de Suporte Básico em Quilombo e Imbuia

Fotos: Divulgação/SamuEm mais um avanço para fortalecer a assistência pré-hospitalar e reduzir o tempo de resposta em situações de urgência e emerg...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
01/05/2026 às 10h25
Samu SC amplia cobertura e implanta Unidades de Suporte Básico em Quilombo e Imbuia
Foto: Reprodução/Secom SC

Fotos: Divulgação/Samu

Em mais um avanço para fortalecer a assistência pré-hospitalar e reduzir o tempo de resposta em situações de urgência e emergência, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Santa Catarina implantou duas novas Unidades de Suporte Básico (USB): Quilombo e Imbuia. Com as novas unidades, o estado passa a contar com 108 ambulâncias de suporte básico de vida, ampliando o atendimento de qualidade aos cidadãos.

Na quinta-feira, 30, foi implantada uma nova USB no município de Quilombo, no Grande Oeste catarinense. Durante a solenidade, também foi entregue uma ambulância branca destinada ao transporte de pacientes, reforçando a estrutura local de atendimento em saúde.

Nesta sexta-feira, 1º de maio, o Samu implantou uma USB em Imbuia, no Alto Vale do Itajaí. A iniciativa ampliará a capacidade de resposta a emergências clínicas e traumáticas, beneficiando a população de regiões que antes dependiam do atendimento de municípios vizinhos.

“Estamos promovendo um salto de qualidade no atendimento de urgência e emergência. Com unidades mais bem equipadas e estrategicamente distribuídas, conseguiremos reduzir significativamente o tempo de chegada das equipes aos locais de ocorrência”, explica Marcos Fonseca, superintendente de Urgência e Emergência.

Além de encurtar o deslocamento das equipes, a presença das USBs nos municípios contribui para desafogar unidades de maior complexidade e otimizar o uso dos recursos da rede. A estratégia também fortalece a integração com hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), garantindo maior fluidez no atendimento aos pacientes.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

“As implantações concretizam a descentralização dos serviços de urgência, proporcionando um atendimento mais rápido, eficiente e próximo da população. Essa medida reforça a melhoria contínua da saúde pública e assegura um cuidado mais humanizado e resolutivo”, destaca Dionísio Medeiros, diretor da APH Móvel.

Mais do que um novo ponto de atendimento, os novos serviços são um compromisso com a preservação da vida, a resposta rápida em situações críticas e o fortalecimento de um sistema de saúde cada vez mais integrado e resolutivo. Com essas entregas, o Samu SC avança na consolidação de um atendimento de excelência, em que cada minuto faz a diferença.

Mais informações:
Daniela Melo
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram  @saude.sc

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