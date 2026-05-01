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Melhor visitante, Inter enfrenta Santos pelo Brasileirão Feminino

Duelo entre Sereias e Gurias Coloradas terá transmissão da TV Brasil

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
01/05/2026 às 09h50

O feriado do Dia do Trabalhador será de bola rolando na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro Feminino de futebol. Nesta sexta-feira (1º), a partir das 16h (horário de Brasília), o Santos recebe o Internacional pela nona rodada da competição. A partida será transmitida ao vivo pela TV Brasil .

Três pontos separam as equipes na classificação do Brasileirão. As Gurias Coloradas aparecem na sétima posição, com 14 pontos. As Sereias da Vila ocupam o 11º lugar, com 11 pontos.

O duelo em Santos (SP) marca a estreia de Marcelo Frigério no comando do Alvinegro Praiano. Treinador com passagens por Grêmio, Palmeiras e seleção paraguaia, entre outros, ele substitui Caio Couto, campeão do Brasileirão A2 (segunda divisão) do ano passado pelo clube paulista, mas que não resistiu ao início de temporada irregular.

As santistas não vencem há cinco partidas. Na última rodada, dirigido de forma interina pelo auxiliar Bruno Barbosa, o time não saiu do zero com o Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo. Foi o quarto empate seguido das Sereias da Vila.

O Inter, em contrapartida, acumula dois triunfos consecutivos, que o colocaram na zona de classificação às quartas de final, entre os oito primeiros. Na última rodada, as Gurias Coloradas fizeram 1 a 0 no Juventude, no Sesc Campestre, em Porto Alegre, alcançando a primeira vitória como mandante no Brasileirão.

Fora de casa, o time gaúcho tem a melhor campanha geral da competição. Em quatro jogos longe do Rio Grande do Sul, são três vitórias e um empate. Curiosamente, todos os triunfos foram contra equipes mineiras: América-MG, Atlético-MG e Cruzeiro.

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Para o compromisso deste sábado, o Santos não terá à disposição a volante Suzane Pires, suspensa pelo terceiro cartão amarelo. Ela deve dar lugar a Vivian, um dos nove reforços anunciados pelo clube para 2026. O setor de meio-campo alvinegro já estava desfalcado de outras duas peças importantes: as meias Rafa Andrade e Thaisinha, ambas no departamento médico.

A provável escalação santista terá: Taty Amaro; Evellyn Marques, Ana Alice, Isa Cardoso e Larissa Vasconcelos; Nath Pitbull, Vivian e Yoreli Rincón; Mariana Larroquete, Evelin e Carol Baiana.

No Inter, a lista de ausências é extensa. A maior parte dos desfalques é de atletas com lesões de joelho. Casos da zagueira Bruna Benites, da lateral Eskerdinha, da volante Jordana e da meia Júlia Bianchi. O técnico Maurício Salgado deve repetir a formação que bateu o Juventude.

As coloradas devem atuar com: Gabi Barbieri; Paulinha, Débora, Sorriso e Soll; Paty Llanos, Lelê e Myka; Valéria Cantuário, Darlene e Sole Jaimes.

Os dois times não se enfrentavam desde 2024, quando duelaram pela última rodada da primeira fase do Brasileirão. No Sesc Campestre, o Inter goleou o Santos, então já rebaixado ao Brasileirão A2 de 2025, por 6 a 2, e se classificou às quartas de final.

A meia Letícia Monteiro (dois), a volante Zóio e as atacantes Priscila e Tamara marcaram para o time gaúcho. Curiosamente, nenhuma delas segue na equipe. As paulistas descontaram com as atacantes Paola (hoje no próprio Colorado) e Carol Baiana (que permanece no Peixe).

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