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Saúde em Obras: Estado avança em mais de 80% da revitalização do telhado do Hospital Regional do Oeste em Chapecó

Foto: Divulgação/HROA modernização do telhado do Hospital Regional do Oeste (HRO), em Chapecó, já ultrapassou 80% de reforma, viabilizada com recur...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
01/05/2026 às 00h45
Saúde em Obras: Estado avança em mais de 80% da revitalização do telhado do Hospital Regional do Oeste em Chapecó
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação/HRO

A modernização do telhado do Hospital Regional do Oeste (HRO), em Chapecó, já ultrapassou 80% de reforma, viabilizada com recursos do Governo do Estado. As obras iniciaram em fevereiro e o investimento total é de R$ 3,6 milhões, destinado à substituição de aproximadamente 5.600 metros quadrados da cobertura do hospital. Todas as telhas foram perfiladas e alocadas no telhado para a fixação, que está ocorrendo nesta semana.

“Estamos avançando em melhorias importantes no Hospital Regional do Oeste, por determinação do governador Jorginho Mello. Recentemente, entregamos a 1ª etapa da obra do pronto-atendimento e seguimos com a reforma da cobertura. Pleitos de décadas que o Governo do Estado está realizando. Desde que assumimos o contrato estamos ampliando os leitos de UTI e os atendimentos em parceria com todos os municípios da região. Dessa maneira, melhoramos a estrutura do hospital, aumentamos a capacidade de atendimento para todo o Grande Oeste”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

O telhado original do HRO estava em uso desde a construção da instituição, há mais de 40 anos, tendo recebido ao longo do tempo apenas manutenções pontuais e paliativas. O desgaste natural da estrutura e comprometimentos identificados tornam necessária uma intervenção mais ampla e definitiva, garantindo mais segurança e durabilidade à edificação.

“A obra substitui uma estrutura antiga, impactada pela ação do tempo, e garante mais segurança, maior durabilidade e melhor conforto térmico para pacientes, acompanhantes e colaboradores. A iniciativa reforça o compromisso com a modernização da infraestrutura hospitalar, a qualidade dos serviços prestados e a responsabilidade na aplicação dos recursos públicos”, destaca o superintendente administrativo Financeiro do HRO, Rodrigo Dalfovo.

A melhoria contempla a instalação de um novo sistema de cobertura com telhas metálicas zipadas, aplicado sobre a estrutura existente, que já possui manta asfáltica. Trata-se de uma solução moderna e de alta performance, que oferece maior estanqueidade, elimina pontos de infiltração, reduz a necessidade de manutenção e amplia significativamente a vida útil da cobertura, estimada entre 25 e 30 anos.

Entre os principais benefícios do novo telhado estão o aumento da segurança estrutural para usuários e profissionais, a melhora do conforto térmico, com redução da temperatura interna, o aprimoramento da eficiência operacional ao minimizar riscos de infiltrações e interrupções de serviços, além da modernização da edificação, alinhada às boas práticas de infraestrutura hospitalar. A obra também contribuirá para a redução de custos futuros com manutenção corretiva.

O Hospital Regional do Oeste é uma unidade da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, gerida pela Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira, e é referência para mais de 130 municípios, atendendo cerca de 1,5 milhão de pessoas. A entrega da obra, prevista para ocorrer em até quatro meses, representa um avanço significativo na qualificação da estrutura física do hospital e na melhoria contínua dos serviços prestados à população.

Com texto da Comunicação do HRO

Mais informações:
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
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