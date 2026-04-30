Governo do Estado investe cerca de R$ 4 milhões em nova UTI do Hospital Tramandaí

Nova estrutura no hospital terá dois pavimentos e irá suprir a necessidade de aumento de leitos -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

Com investimento de R$ 3,94 milhões, o governo do Estado avança na ampliação da rede hospitalar no Litoral Norte. Nesta quinta-feira (30/4), a secretária da Saúde, Lisiane Fagundes, vistoriou as obras da futura unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Tramandaí, iniciadas em setembro de 2025 e com previsão de serem finalizadas em doze meses.

A nova UTI tem como objetivo suprir a necessidade de aumento de leitos, em razão da crescente demanda por atendimentos a pacientes em estado grave, que precisam de cuidados contínuos. A estrutura também visa possibilitar futura habilitação, além da adequação às normas vigentes.

Lisiane destacou que o Hospital Tramandaí é referência no atendimento materno-infantil, atuando como porta de entrada para a região, bem como na disponibilização de leitos de internação e de UTI. “Esta obra vai potencializar ainda mais a estrutura desse hospital. Nós planejamos duas importantes habilitações para a instituição, uma para atendimento de pacientes queimados e outra destinada à alta complexidade para realização de cirurgias bariátricas”, comentou.

Secretária da Saúde, Lisiane Fagundes, vistoriou as obras nesta quinta-feira (30) -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

Unidade vai qualificar atendimento a pacientes graves

O espaço em construção no Hospital de Tramandaí tem como finalidade garantir um atendimento especializado e eficaz a pacientes em estado grave, fortalecendo o sistema de saúde local e regional e oferecendo um atendimento digno e humanizado à população. “O aporte de recursos do governo do Estado nesta iniciativa vai permitir que a população do Litoral Norte tenha acesso a atendimentos em especialidades que hoje precisam ser buscadas na capital”, complementou Lisiane.

Na primeira fase do serviço, foi realizada a demolição e a retirada de instalações de uma área de 398,65 metros quadrados (m²), destinada à construção da nova unidade, que terá 467,10 m². Na fase atual, está sendo feita a fundação das novas instalações. A obra inclui toda a preparação estrutural para suportar dois pavimentos, além da implantação de rede de gases medicinais, instalações hidrossanitárias, rede elétrica e rede lógica.

Para o diretor do hospital, César Luís dos Santos, a revitalização é uma remodelação da instituição, que é antiga. “O novo espaço representa um atendimento mais humanizado, com mais qualidade e eficiência para todos os municípios do litoral. Além de constituir o pontapé inicial de uma grande obra que vai ser realizada no Hospital Tramandaí”, pontuou.

Também presente na visita, o prefeito de Tramandaí, Juarez da Silva, enfatizou a importância da nova UTI para o Litoral Norte. “O Hospital Tramandaí é fundamental não só para o município, mas também para a região. Os investimentos realizados, por meio desta parceria com o governo do Estado, têm grande significado para nós. Nossa comunidade aguardava ansiosa por este momento”, comemorou.