Quinta, 30 de Abril de 2026
12°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Hospital Regional de São José ultrapassa a marca de 43 mil cirurgias realizadas em 2025

Foto: Jonatã Rocha/SecomGOVSCUnidade do Governo do Estado, o Hospital Regional Homero de Miranda Gomes (HRSJ), em São José, realizou mais de 43 mil...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
30/04/2026 às 17h01
Hospital Regional de São José ultrapassa a marca de 43 mil cirurgias realizadas em 2025
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Jonatã Rocha/SecomGOVSC

Unidade do Governo do Estado, o Hospital Regional Homero de Miranda Gomes (HRSJ), em São José, realizou mais de 43 mil cirurgias em 2025, um recorde para a instituição. Este montante é 16,5% superior ao ano de 2022, quando foram feitos 37 mil procedimentos. A especialidade que mais se destacou foi a ortopedia, com cerca de 17 mil cirurgias no ano passado. O HRSJ também é destaque em levantamentos nacionais pela sua eficiência.

“O aumento de cirurgias no Hospital Regional São José demonstra que estamos avançando na ampliação do atendimento, conforme determinado pelo governador Jorginho Mello, ao mesmo tempo em que melhoramos as estruturas. O Hospital Regional vem passando por diversas intervenções após anos sem reformas adequadas, além da entrega de equipamentos para qualificar e fortalecer a assistência pública prestada à população”, explica o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Em 2025, foram feitos 43.291 procedimentos cirúrgicos, sendo 30.654 emergenciais, além de 12.637  eletivas e ambulatoriais. Desta forma, o hospital alcançou uma média mensal de 3.607 procedimentos. Esses resultados são superiores a 2022, quando foram feitas 37.149 intervenções.

“Estamos superando o quantitativo de cirurgias realizadas no Hospital Regional de São José. Isso é fruto de uma série de mudanças, como mais salas de cirurgia, uma nova sala de recuperação, aumento de anestesistas e equipamentos modernos para cirurgias. Além disso, estudos nacionais reconhecem o Hospital Regional como um dos mais eficientes do país. Tudo isso demonstra que estamos no caminho certo, avançando nos procedimentos, com qualificação atendendo mais e melhor os pacientes”, destaca o diretor do HRSJ, Daywson Koerich.

Em 2026, o Hospital Regional Homero Miranda Gomes de São José foi destaque como um dos 100 melhores hospitais públicos do Brasil em um levantamento nacional inédito, em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS). Além disso, estudo realizado recentemente pela FAHOSP, o hospital foi destaque na organização do fluxo cirúrgico desde a admissão até a recuperação pós anestésica.  

Ortopedia é destaque

Referência em ortopedia, o Hospital Regional de São José registrou 17 mil cirurgias de trauma em 2025, contra 14,5 mil em 2022, ou seja, um incremento de 17%. Na sequência, no ano passado foram realizadas 7,4 mil cirurgias em oftalmologia e 6,6 mil em ginecologia/obstetrícia, respectivamente, com aumento de 13,8% e 40% em relação a 2022.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Arquivo Secom/GOVSC

A unidade atende as especialidades cirúrgicas em Bucomaxilofacial, Cirurgia Plástica, Cirurgia Torácica, Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia, Neurocirurgia, Oftalmologia, Urologia, Cirurgia de Mão, Ortopedia e Traumatologia. 

O Hospital Regional de São José é uma unidade pública da Secretaria de Estado da Saúde (SES), que atende no sistema porta aberta, ou seja, com serviço de emergência 24 horas. A crescente no número de cirurgias ocorre em paralelo ao aumento global na busca por atendimentos no hospital. Referência em atendimentos de alta complexidade, é importante porta de entrada para casos de urgência e emergência, circunstância que exige constante avaliação de processos, equipes e capacidade operacional. 

Mais informações:
Gabriela Ressel
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram  @saude.sc

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 3 horas

Secretário de Saúde destaca compromisso com a segurança do paciente e reforça urgência no debate sobre a política de saúde mental

Fotos: Assessoria do ConaasEm agenda na capital federal, o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, participou do Conselho Nacional de Secret...

 Imagem de Freepik/Magnific
Saúde Há 4 horas

Avanços tecnológicos ampliam precisão em neurocirurgia

Sistemas de imagem, navegação e técnicas minimamente invasivas na cirurgia da coluna evoluem especialidade médica, em um contexto de alta prevalênc...

 Nova estrutura no hospital terá dois pavimentos e irá suprir a necessidade de aumento de leitos -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 4 horas

Governo do Estado investe cerca de R$ 4 milhões em nova UTI do Hospital Tramandaí

Com investimento de R$ 3,94 milhões, o governo do Estado avança na ampliação da rede hospitalar no Litoral Norte. Nesta quinta-feira (30/4), a secr...

 -
Saúde Há 6 horas

Governo do Estado adota medidas emergenciais para enfrentar aumento de internações por doenças respiratórias

Como medida necessária para enfrentar o aumento de internações por causa do avanço da síndrome respiratória aguda grave (SRAG) durante o outono e o...

 -
Saúde Há 7 horas

Governo do Estado repassará recursos para quatro maternidades que irão atender pacientes do Caí

A Secretaria da Saúde (SES) recebeu, no final da tarde de quarta-feira (29/4), a manifestação oficial da Associação dos Municípios do Vale do Rio C...

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 26°
18° Sensação
1.72 km/h Vento
70% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h59 Nascer do sol
18h04 Pôr do sol
Sexta
30° 16°
Sábado
22° 14°
Domingo
21° 12°
Segunda
21° 14°
Terça
29° 16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 48 minutos

Alander Lee Pulliam Jr Proprietário do A&A Sports Group Declara Candidatura Independente ao Senado dos EUA na Califórnia Desafiando o Sistema Bipartidário Corrupto
Entretenimento Há 1 hora

Ultrassom terapêutico avança no rejuvenescimento facial
Economia Há 1 hora

Petrobras bate novo recorde na produção de barris de petróleo e gás
Tecnologia Há 2 horas

Uso de IA agiliza busca de informações nas empresas
Economia Há 2 horas

Receita lança painel com dados de todas as empresas do país

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,95 +0,07%
Euro
R$ 5,81 -0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 402,051,96 +0,24%
Ibovespa
187,317,64 pts 1.39%
Mega-Sena
Concurso 3001 (28/04/26)
01
13
32
36
43
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7013 (29/04/26)
12
36
37
53
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3673 (29/04/26)
01
03
04
08
10
11
12
15
16
18
19
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2918 (29/04/26)
07
08
09
10
14
20
26
29
38
42
47
56
68
72
84
85
86
87
91
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2951 (29/04/26)
12
26
31
39
41
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias