Hospital Regional de São José ultrapassa a marca de 43 mil cirurgias realizadas em 2025

Foto: Jonatã Rocha/SecomGOVSC

Unidade do Governo do Estado, o Hospital Regional Homero de Miranda Gomes (HRSJ), em São José, realizou mais de 43 mil cirurgias em 2025, um recorde para a instituição. Este montante é 16,5% superior ao ano de 2022, quando foram feitos 37 mil procedimentos. A especialidade que mais se destacou foi a ortopedia, com cerca de 17 mil cirurgias no ano passado. O HRSJ também é destaque em levantamentos nacionais pela sua eficiência.

“O aumento de cirurgias no Hospital Regional São José demonstra que estamos avançando na ampliação do atendimento, conforme determinado pelo governador Jorginho Mello, ao mesmo tempo em que melhoramos as estruturas. O Hospital Regional vem passando por diversas intervenções após anos sem reformas adequadas, além da entrega de equipamentos para qualificar e fortalecer a assistência pública prestada à população”, explica o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Em 2025, foram feitos 43.291 procedimentos cirúrgicos, sendo 30.654 emergenciais, além de 12.637 eletivas e ambulatoriais. Desta forma, o hospital alcançou uma média mensal de 3.607 procedimentos. Esses resultados são superiores a 2022, quando foram feitas 37.149 intervenções.

“Estamos superando o quantitativo de cirurgias realizadas no Hospital Regional de São José. Isso é fruto de uma série de mudanças, como mais salas de cirurgia, uma nova sala de recuperação, aumento de anestesistas e equipamentos modernos para cirurgias. Além disso, estudos nacionais reconhecem o Hospital Regional como um dos mais eficientes do país. Tudo isso demonstra que estamos no caminho certo, avançando nos procedimentos, com qualificação atendendo mais e melhor os pacientes”, destaca o diretor do HRSJ, Daywson Koerich.

Em 2026, o Hospital Regional Homero Miranda Gomes de São José foi destaque como um dos 100 melhores hospitais públicos do Brasil em um levantamento nacional inédito, em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS). Além disso, estudo realizado recentemente pela FAHOSP, o hospital foi destaque na organização do fluxo cirúrgico desde a admissão até a recuperação pós anestésica.

Ortopedia é destaque

Referência em ortopedia, o Hospital Regional de São José registrou 17 mil cirurgias de trauma em 2025, contra 14,5 mil em 2022, ou seja, um incremento de 17%. Na sequência, no ano passado foram realizadas 7,4 mil cirurgias em oftalmologia e 6,6 mil em ginecologia/obstetrícia, respectivamente, com aumento de 13,8% e 40% em relação a 2022.

Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Arquivo Secom/GOVSC

A unidade atende as especialidades cirúrgicas em Bucomaxilofacial, Cirurgia Plástica, Cirurgia Torácica, Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia, Neurocirurgia, Oftalmologia, Urologia, Cirurgia de Mão, Ortopedia e Traumatologia.

O Hospital Regional de São José é uma unidade pública da Secretaria de Estado da Saúde (SES), que atende no sistema porta aberta, ou seja, com serviço de emergência 24 horas. A crescente no número de cirurgias ocorre em paralelo ao aumento global na busca por atendimentos no hospital. Referência em atendimentos de alta complexidade, é importante porta de entrada para casos de urgência e emergência, circunstância que exige constante avaliação de processos, equipes e capacidade operacional.

Mais informações:

Gabriela Ressel

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