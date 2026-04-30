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Governo do Estado repassará recursos para quatro maternidades que irão atender pacientes do Caí

A Secretaria da Saúde (SES) recebeu, no final da tarde de quarta-feira (29/4), a manifestação oficial da Associação dos Municípios do Vale do Rio C...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
30/04/2026 às 16h28
Governo do Estado repassará recursos para quatro maternidades que irão atender pacientes do Caí
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A Secretaria da Saúde (SES) recebeu, no final da tarde de quarta-feira (29/4), a manifestação oficial da Associação dos Municípios do Vale do Rio Caí (Amvarc) sobre a escolha dos locais de referência para atendimento em obstetrícia. Dez dos 14 municípios optaram por manter o Hospital de Montenegro, ao passo que os outros quatro escolheram outras instituições.

A partir da definição, o Estado irá reorganizar os repasses do Programa Assistir para que a rede assistencial formada pelas quatro maternidades (veja lista abaixo) indicadas seja capaz de atender com qualidade e continuidade as gestantes dos municípios da região.

"Iremos estruturar um novo mapa assistencial para as gestantes do Caí. Agora temos condições de rever os valores do Assistir e adequar os repasses aos quatro hospitais que serão referências, sempre garantindo que sejam feitas entregas concretas, ou seja, que as gestantes e os seus bebês tenham um atendimento humanizado e de qualidade", explicou a titular da SES, Lisiane Fagundes.

Na última segunda-feira (27/4), em reunião realizada na secretaria, em Porto Alegre, ficou decidido que os próprios municípios deveriam indicar um hospital como referência para a linha de cuidado materno-infantil nos territórios. O encontro foi motivado pela desassistência na maternidade do Hospital de Montenegro, que era referência de atendimento para os 14 municípios do Caí.

A instituição permaneceu com a unidade de obstetrícia fechada entre 21 de março e 18 de agosto de 2025 e, posteriormente, entre 6 de fevereiro e 24 de abril deste ano, totalizando mais de 200 dias com a maternidade inoperante. Diante disso, o Estado suspendeu os repasses do Assistir ao hospital, já que os serviços não estavam sendo prestados.

"No documento enviado ontem, a Amvarc informou também que os municípios que optaram por continuar com a assistência no Hospital de Montenegro irão ajudar financeiramente a instituição por três meses. É importante destacar que essa composição, com recursos do Estado, dos municípios e da União é natural, e ocorre em hospitais de diversas regiões do Estado. As três esferas do Sistema Único de Saúde devem colaborar para sustentar, manter e aprimorar os serviços da área", explicou o diretor do Departamento da Gestão da Atenção Especializada, Marcelo Reidel.

Referências em obstetrícia no Vale do Caí

  • Hospital de Montenegro, em Montenegro
    Brochier, Harmonia, Maratá, Montenegro, Pareci Novo, Salvador do Sul, São José do Sul, São Sebastião do Caí, Tabaí, Tupandi
  • Hospital Beneficente São Pedro, em Garibaldi
    Barão e São Pedro da Serra
  • Hospital Regional de São Jerônimo, em São Jerônimo
    Triunfo
  • Hospital Getúlio Vargas, em Sapucaia do Sul
    Capela de Santana

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

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Foto: Reprodução/Secom SC
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