Governo do Estado repassará recursos para quatro maternidades que irão atender pacientes do Caí

A Secretaria da Saúde (SES) recebeu, no final da tarde de quarta-feira (29/4), a manifestação oficial da Associação dos Municípios do Vale do Rio Caí (Amvarc) sobre a escolha dos locais de referência para atendimento em obstetrícia. Dez dos 14 municípios optaram por manter o Hospital de Montenegro, ao passo que os outros quatro escolheram outras instituições.

A partir da definição, o Estado irá reorganizar os repasses do Programa Assistir para que a rede assistencial formada pelas quatro maternidades (veja lista abaixo) indicadas seja capaz de atender com qualidade e continuidade as gestantes dos municípios da região.

"Iremos estruturar um novo mapa assistencial para as gestantes do Caí. Agora temos condições de rever os valores do Assistir e adequar os repasses aos quatro hospitais que serão referências, sempre garantindo que sejam feitas entregas concretas, ou seja, que as gestantes e os seus bebês tenham um atendimento humanizado e de qualidade", explicou a titular da SES, Lisiane Fagundes.

Na última segunda-feira (27/4), em reunião realizada na secretaria, em Porto Alegre, ficou decidido que os próprios municípios deveriam indicar um hospital como referência para a linha de cuidado materno-infantil nos territórios. O encontro foi motivado pela desassistência na maternidade do Hospital de Montenegro, que era referência de atendimento para os 14 municípios do Caí.

A instituição permaneceu com a unidade de obstetrícia fechada entre 21 de março e 18 de agosto de 2025 e, posteriormente, entre 6 de fevereiro e 24 de abril deste ano, totalizando mais de 200 dias com a maternidade inoperante. Diante disso, o Estado suspendeu os repasses do Assistir ao hospital, já que os serviços não estavam sendo prestados.

"No documento enviado ontem, a Amvarc informou também que os municípios que optaram por continuar com a assistência no Hospital de Montenegro irão ajudar financeiramente a instituição por três meses. É importante destacar que essa composição, com recursos do Estado, dos municípios e da União é natural, e ocorre em hospitais de diversas regiões do Estado. As três esferas do Sistema Único de Saúde devem colaborar para sustentar, manter e aprimorar os serviços da área", explicou o diretor do Departamento da Gestão da Atenção Especializada, Marcelo Reidel.

Referências em obstetrícia no Vale do Caí

Hospital de Montenegro, em Montenegro

Brochier, Harmonia, Maratá, Montenegro, Pareci Novo, Salvador do Sul, São José do Sul, São Sebastião do Caí, Tabaí, Tupandi

Brochier, Harmonia, Maratá, Montenegro, Pareci Novo, Salvador do Sul, São José do Sul, São Sebastião do Caí, Tabaí, Tupandi Hospital Beneficente São Pedro, em Garibaldi

Barão e São Pedro da Serra

Barão e São Pedro da Serra Hospital Regional de São Jerônimo, em São Jerônimo

Triunfo

Triunfo Hospital Getúlio Vargas, em Sapucaia do Sul

Capela de Santana