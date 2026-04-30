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Carreta da Saúde da Mulher está em Nova Trento e amplia exames de prevenção

A Unidade Móvel Saúde da Mulher do Governo de Santa Catarina está em Nova Trento oferecendo exames pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para moradoras...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
30/04/2026 às 15h50
Carreta da Saúde da Mulher está em Nova Trento e amplia exames de prevenção
Foto: Reprodução/Secom SC

A Unidade Móvel Saúde da Mulher do Governo de Santa Catarina está em Nova Trento oferecendo exames pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para moradoras do município e de cidades próximas. A expectativa é realizar mais de 1,4 mil mamografias e mil ultrassonografias de mama, contribuindo para a redução da fila por esses procedimentos na Grande Florianópolis.

A carreta está instalada ao lado da Unidade de Saúde do bairro Besenello, desde o dia 22 de abril. Os serviços ocorrem de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, podendo haver ajuste conforme a necessidade local. 

As usuárias cadastradas no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado da Saúde (SES) estão sendo chamadas conforme a posição na lista. Informações sobre os agendamentos podem ser obtidas diretamente com as secretarias municipais de Saúde da região.

“A mamografia é o principal exame para o rastreamento do câncer de mama e essencial para a detecção precoce da doença. Faço um apelo para que todas as mulheres que estão sendo agendadas compareçam para realizar o exame, ou no caso de não querer fazer o exame, avisar a unidade básica de saúde para dar a vaga para outra pessoa. Com essa ação o Estado expande o número de exames, proporcionando diagnóstico e tratamento em tempo oportuno”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Além dos exames, o paciente é encaminhado à rede de saúde sempre que houver necessidade de acompanhamento complementar. O veículo conta com mamógrafo, aparelho de ultrassonografia e equipe multiprofissional formada por médico radiologista, técnico em radiologia e técnico de enfermagem, garantindo qualidade e segurança durante a assistência.

A Unidade Móvel Saúde da Mulher integra o Programa de Promoção e Prevenção da Saúde da Mulher do Governo do Estado. Com investimento aproximado de R$ 18 milhões, o Estado disponibilizou dois veículos, com capacidade para executar mais de 40 mil procedimentos. Ao longo de um ano, as carretas percorrerão as 17 Regiões de Saúde de Santa Catarina.

Mais informações:
Gabriela Ressel
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram  @saude.sc

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Foto: Reprodução/Secom SC
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