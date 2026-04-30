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Brasileiros disputam etapa da IMSA após Interlagos

Pilotos brasileiros disputam etapa do IMSA Michelin Pilot Challenge em Laguna Seca após participação em corrida de endurance do TCR South America, ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
30/04/2026 às 15h12
Brasileiros disputam etapa da IMSA após Interlagos
Daniel Zamaki - Fotógrafo da Stallion

Os pilotos brasileiros Celso Neto e Raphael Reis disputam, neste fim de semana, a terceira etapa do IMSA Michelin Pilot Challenge, no circuito de Laguna Seca, em Monterey, nos Estados Unidos. A participação ocorre poucos dias após a etapa de endurance do TCR South America, realizada em Interlagos. Na corrida disputada no Brasil, Raphael Reis conquistou a vitória, enquanto Celso Neto terminou entre os cinco primeiros colocados. Após a etapa, a dupla seguiu para a Califórnia para dar continuidade à temporada internacional.

Os dois pilotos competem no carro #77, modelo CUPRA León VZ TCR, pela equipe Stallion Motorsports. A equipe busca transformar o desempenho apresentado nas primeiras etapas em um resultado entre os primeiros colocados. Na abertura da temporada, em Daytona, o time conquistou a pole position.

Circuito apresenta características técnicas específicas

O WeatherTech Raceway Laguna Seca possui 3,6 km de extensão e é conhecido por trechos técnicos, incluindo a sequência de curvas chamada "Corkscrew". O ponto apresenta uma descida acentuada e exige precisão na condução. Celso Neto destacou a adaptação da equipe entre diferentes campeonatos. "Vir de um resultado positivo em Interlagos nos dá uma confiança extra. O CUPRA tem se mostrado competitivo e a equipe vem trabalhando na transição entre os campeonatos. Laguna Seca exige precisão, e esse é o foco para a etapa", afirmou.

Raphael Reis também comentou sobre o momento da equipe. "A vitória em Interlagos foi importante e agora o foco está no IMSA. Laguna Seca é uma pista técnica, onde detalhes fazem diferença. A expectativa é manter o desempenho apresentado desde o início da temporada", disse.

Equipe amplia atuação internacional

A participação na etapa em Monterey faz parte da estratégia da Stallion Motorsports de atuar em competições no Brasil e no exterior. A equipe disputa o IMSA Michelin Pilot Challenge e também integra o grid do TCR South America. O diretor de comunicação da equipe, Flávio Bergmann, comentou sobre a atuação da equipe em diferentes mercados. "A equipe tem ampliado sua presença internacional. A participação em campeonatos no Brasil e nos Estados Unidos faz parte do planejamento de longo prazo, conectando diferentes cenários do automobilismo", ressaltou.

A programação oficial da etapa começa na sexta-feira, 1º de maio, com treinos livres. A corrida principal, com duração de 120 minutos, será realizada no sábado, 2 de maio, com transmissão nas plataformas oficiais da IMSA.

Serviço:

Evento: WeatherTech Raceway Laguna Seca 120 Data: de 1º a 3 de maio de 2026 Local: Monterey, Califórnia (EUA) Equipe: Stallion Motorsports (CUPRA León VZ TCR #77) Onde acompanhar: site oficial da IMSA, Instagram e YouTube

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