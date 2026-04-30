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Abril Laranja: SES reforça compromisso com a Segurança do Paciente em Santa Catarina

Foto: Ação no Hospital de Tijucas / DivulgaçãoA Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Coordenação Estadual de Segurança do Paciente (CES...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
30/04/2026 às 15h12
Abril Laranja: SES reforça compromisso com a Segurança do Paciente em Santa Catarina
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Ação no Hospital de Tijucas / Divulgação

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Coordenação Estadual de Segurança do Paciente (CESP), está promovendo neste mês a campanha Abril Laranja 2026. Com o tema “Qualidade, segurança e vidas protegidas: um compromisso permanente do SUS”, a iniciativa busca consolidar a cultura de segurança ao integrar serviços de saúde, gestores, profissionais e a sociedade civil.

“Estamos atuando ativamente nos serviços de saúde para orientar os profissionais, por meio de webinários e visitas técnicas. O objetivo da CESP é garantir que o cumprimento das Metas Internacionais de Segurança do Paciente seja um compromisso permanente, protegendo quem cuida e, principalmente, quem é cuidado”, pontua Adrielly Nunes, coordenadora da CESP.

Os serviços de saúde que atendem pelo SUS também estão desenvolvendo ações internas para colaboradores e pacientes. Um exemplo é o Hospital São Judas Tadeu, de Meleiro, que disponibilizou nos leitos o “Calendário Guia de Segurança do Paciente”, para orientar pacientes e acompanhantes.

O Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital Regional de São José, unidade própria da SES, alinhado à temática promoveu capacitações in loco junto às equipes multiprofissionais das enfermarias, da Emergência e das UTIs, com enfoque nas três primeiras metas internacionais de segurança do paciente: identificação correta do paciente, comunicação efetiva e segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos. 

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Ação no Hospital Regional de São José / Divulgação

Demais hospitais da rede pública de Santa Catarina também estão realizando ações para incentivar a participação de todos no cuidado, aumentando a conscientização e contribuindo para um ambiente hospitalar mais seguro.

Para alcançar esse objetivo, a campanha destaca as seis metas fundamentais que regem o atendimento seguro:

Identificação Correta:Conferir a pulseira e os dados antes de qualquer procedimento ou medicação é um direito do paciente e um dever do profissional. Esse cuidado simples evita erros graves e garante que o tratamento certo chegue à pessoa certa.

Comunicação Efetiva:O paciente faz parte do time de segurança. Promover um diálogo aberto entre profissional e paciente reduz ruídos e garante que todas as dúvidas sejam esclarecidas, fortalecendo o cuidado.

Uso Seguro de Medicamentos:Vigilância total desde a farmácia até a beira do leito. Conferimos sempre o medicamento, a dose e as alergias do paciente para garantir segurança absoluta na administração.

Cirurgia Segura:A aplicação de checklists rigorosos em cada centro cirúrgico assegura que o local e o paciente estejam corretos antes de qualquer intervenção, salvando vidas através da prevenção.

Higiene das Mãos:O gesto mais simples e eficaz para prevenir infecções. A higienização deve ocorrer em cinco momentos essenciais: antes do contato com o paciente; antes de procedimentos limpos; após exposição a fluidos corporais; após tocar o paciente e após tocar em superfícies próximas ao leito.

Prevenção de Quedas e Lesões:O ambiente hospitalar deve ser um local de cura. O monitoramento constante evita quedas e lesões por pressão (escaras), garantindo a integridade física do paciente durante a recuperação.

A segurança do paciente é uma via de mão dupla. Por meio da CESP, a Secretaria de Estado da Saúde busca qualificar a assistência prestada, colocando o envolvimento do paciente no centro do seu próprio cuidado.

Mais informações:
Josiane Ribeiro
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram @‌saude.sc

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Foto: Reprodução/Secom SC
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