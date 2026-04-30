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Frederico Westphalen e Estado discutem ampliação do setor de hemodiálise do HDP

Reunião tratou do andamento da obra, do convênio em vigor e das medidas necessárias para garantir a continuidade do investimento no Hospital Divina Providência

Por: Andre Eberhardt Fonte: Ascom/FW
30/04/2026 às 11h35
Frederico Westphalen e Estado discutem ampliação do setor de hemodiálise do HDP
(Foto: Ascom/HDP)

O prefeito Orlando Girardi participou de uma reunião remota com representantes da Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul (SES/RS) para tratar do andamento das obras de ampliação do setor de hemodiálise do Hospital Divina Providência (HDP), em Frederico Westphalen.

Também estiveram presentes o secretário municipal da Administração, Ernesto Tarcísio Baggio, a interventora do hospital, Lisete Cristina Bison, e a contadora da instituição, Sheila Winter Denti. O encontro foi coordenado pelo diretor da Assessoria de Gestão e Planejamento da SES/RS, Péricles Stehmann.

O principal tema discutido foi o convênio que viabiliza a obra, considerada estratégica para ampliar a capacidade de atendimento na região. Foi informado que o contrato atual segue vigente até dezembro de 2026 e não poderá ser renovado. Por isso, a continuidade da execução é apontada como essencial para evitar a rescisão do convênio e a devolução dos recursos já repassados, acrescidos de correção monetária.

O investimento total previsto é de aproximadamente R$ 8,7 milhões, dos quais o Governo do Estado já repassou R$ 3,9 milhões em parcela única. Para a conclusão do projeto, ainda é necessária uma contrapartida de R$ 4,8 milhões, a ser viabilizada pelo hospital.

Durante a reunião, o prefeito apresentou as medidas adotadas pela administração municipal e pela direção do HDP para o reequilíbrio financeiro da instituição, que enfrenta prejuízos mensais acumulados. Entre as ações, está o encaminhamento para renegociação de débitos com o Governo Federal, estimados em cerca de R$ 13 milhões, referentes a FGTS e INSS.

“Apesar desse passivo com o Governo Federal, depois de anos, pagamos neste mês as guias dos impostos de FGTS e INSS, visando a obtenção de negativas necessárias para captar recursos para injetar no hospital”, explicou o prefeito.

Segundo Orlando Girardi, após análise da situação financeira do hospital e da capacidade de apoio do município, ficou definida a continuidade do investimento para viabilizar a entrega da obra ainda neste ano.

Nos próximos dias, representantes do hospital e da Prefeitura devem se reunir com a empresa MTX Construtora, de Frederico Westphalen, responsável pela obra após vencer a licitação, para definir o cronograma e os próximos passos para retomada e conclusão dentro do prazo contratual.

Como encaminhamento final, foi lavrada ata da reunião e elaborada uma minuta de termo de conciliação, que será enviada para homologação da Procuradoria-Geral do Estado.


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